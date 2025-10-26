कौन हो तुम...समस्या बताने पर भड़क गए पुवायां विधायक, किसान को हड़काया, वीडियो वायरल
संक्षेप: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो यूपी के शाहजहांपुर जिले का है। वीडियो में पुवायां से विधायक चेतराम पासी से एक किसान समस्या पूछ रहा है, इस पर विधायक भड़क जाते हैं और किसान को हड़काने लगते हैं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो यूपी के शाहजहांपुर जिले का है। वीडियो में पुवायां से विधायक चेतराम पासी से एक किसान समस्या पूछ रहा है, इस पर विधायक भड़क जाते हैं और किसान को हड़काने लगते हैं। दरअसल पुवायां मंडी में शनिवार को पुवायां विधायक चेतराम पासी निरीक्षण करने गए थे। इस दौरान एक किसान कुछ कागज लेकर अपनी समस्या बताने लगा। इस पर विधायक भड़क गए और हड़काते हुए कहा-कौन हो तुम। किसान ने अपना परिचय दिया तो विधायक ने उसके कागज चेक करने के लिए एसडीएम से कह दिया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसको लेकर तरह-तरह के कमेंट भी किए जा रहे हैं।
शनिवार दोपहर बाद पुवायां मंडी में पुवायां विधायक चेतराम निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी आरएमओ राकेश मोहन पांडे और एसडीएम चित्रा निर्वाल भी मौजूद थीं। मंडी का निरीक्षण कर विधायक बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान एक किसान ने कहा विधायक जी 50 बार कह चुके हैं, लेकिन आप मेरी समस्या नहीं सुन रहे हैं। इस पर विधायक भड़क गए। हड़काते हुए कहा, कौन हो तुम। उसने कहा मैं किसान हूं। फतेहपुर का रहने वाला हूं। इसके बाद विधायक ने कहा अपनी आईडी और कागज लाओ। आईडी और कागज लेकर एसडीएम पुवायां को दिया। एसडीएम से कहा कि कागज चेक कराओ यह किसान है कि नहीं। उसके बाद किसान ने दोबारा विधायक से कहा कि हमारे यहां छुट्टा पशु हैं। वह भी पकड़वा दीजिए। इसके बाद विधायक बचते हुए निकल गए।
पुवायां विधायक चेतराम पासी ने बताया, पुवायां मंडी में शिकायत मिल रही थी की माफिया का बोलबाला है। इसलिए वहां निरीक्षण करने गए थे। एसडीएम और डिप्टी आरएमओ भी मौजूद थे। मेरे जाने के आधे घंटे बाद सभी माफिया की ट्राली वहां से भाग गई। यह जो सवाल-जवाब करने आया था, यह माफिया द्वारा ही तैयार किया गया षड्यंत्र है। बाकी किसानों को तो मैं जानता ही हूं। यह केवल एक मुद्दा बनाया गया है।