काटकर फ्रिज में स्टोर कर सकता हूं…दहेज के लिए महिला जीएसटी अधिकारी को पति की धमकी
अलीगढ़ जिले में क्वार्सी क्षेत्र की एक महिला जीएसटी अधिकारी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि ससुराली उस पर रिश्वत लेने का दबाव बना रहे हैं।
अलीगढ़ जिले में क्वार्सी क्षेत्र की एक महिला जीएसटी अधिकारी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि ससुराली उस पर रिश्वत लेने का दबाव बना रहे हैं। पति ने उसे धमकी देते हुए कहा कि उसे तेरहवी मंजिल से नीचे फेंक दूंगा या फिर काट के फ्रिज में भी स्टोर कर सकता हूं। इसे लेकर महिला भयभीत है। मामले में पुलिस ने महिला थाने में पति व सास-ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
क्वार्सी क्षेत्र के एक इलाके में रहने वाली महिला जीएसटी विभाग में अधिकारी हैं। 26 नवंबर 2024 को उनकी शादी नोएडा निवासी सिद्धार्थ के साथ हुआ था। सिद्धार्थ दिल्ली में एक टेलीकॉम कंपनी में डिप्टी मैनेजर है। सिद्धार्थ अपने नौकर मुकेश के साथ 15 साल से नोएडा में रह रहे हैं। महिला के अनुसार शादी के बाद एक दिसंबर 2024 को पूरा परिवार कैंची धाम घूमने गया था। वहां पूरे परिवार ने साथ बैठकर शराब पी। पार्टी खत्म होने पर सिद्धार्थ नौकर के साथ अलग कमरे में 40 मिनट तक रहे। देररात दो बजे कमरे में आकर सो गए। यह वाक्या अजीब लगा। छह दिसंबर 2024 को वह मायके आ गई। वापस ससुराल आई तो सिद्धार्थ घर पर नहीं थे। पूछने पर ससुर नरेंद्र दत्त शर्मा ने ताना मारा कि वह बस से नोएडा गया। तुम कौन सा दहेज में कार लाई है। सिद्धार्थ केवल शनिवार-रविवार को अलीगढ़ घर आते थे और देररात तक मुकेश के साथ बैठकर शराब पीते थे। उसी के साथ समय व्यतीत करते थे, जिससे महिला मानसिक व भावनात्मक रूप से प्रताड़ित होती थी।
पांच जनवरी को सिद्धार्थ ने महिला पर रिश्वत लेने का दबाव बनाया। मना करने पर सिद्धार्थ ने उनके दस्तावेज मांगे और कहा कि तुम्हे मेरे लिए 50 लाख का लोन लेना पड़ेगा। 18 जनवरी को महिला सिद्धार्थ के साथ नोएडा वाले घर पर थी, तभी बालकनी में खड़े सिद्धार्थ ने कहा कि इस तेरहवी मंजिल से तुमको नीचे फेंक दें तो तुम्हारी हड्डियों का भी चूरा हो जाएगा या फिर काट के फ्रिज में भी तुमको स्टोर कर सकता हूं। 29 जनवरी को सास ने कहा कि रिश्वत तुम्हें लेनी नहीं है। न ही दहेज लाई हो। ऐसी बहुओं को कूलर से करंट लगवाकर मार दिया जाता है। आठ फरवरी को सास-ससुर की शादी की सालगिरह पर पति ने जबरन बल प्रयोग किया और मोबाइल फोन भी छीन लिया। सभी ने जलील भी किया। सिद्धार्थ ने कहा जब तक लोन लेकर पैसे नहीं दोगी, बुरा व्यवहार करूंगा। आरोपी दहेज न लाने पर भिन्न-भिन्न रूप में हत्या को लेकर भयभीत कर रहे हैं। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है।