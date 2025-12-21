कतर्निया इको टूरिज्म पर महंगाई की मार, पर्यटकों की संख्या आधी से भी कम, जानें नया रेट

संक्षेप: कतर्निया इको टूरिज्म में इस वर्ष पर्यटन सत्र की शुरुआत निराशाजनक रही है। बीते वर्ष की तुलना में पहले महीने में जंगल सफारी, ठहराव और बोटिंग कराने वाले पर्यटकों की संख्या 50 प्रतिशत से भी कम हो गई है। बढ़े हुए शुल्क और बढ़ते खर्च को गिरावट की बड़ी वजह माना जा रहा है।

पर्यटकों की पहली पसंद रहा कर्तनिया इको-टूरिज्म इस बार सन्नाटे की तस्वीर पेश कर रहा है। पर्यटन सत्र शुरू हुए एक माह बीतने के बावजूद पर्यटकों की आमद में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि पर्यटन शुल्क बढ़ाए जाने के कारण यह हाल हुआ है, हालांकि पर्यटन विभाग इसे लेकर नए सिरे से मंथन कर रहा है। बीते वर्ष पर्यटन सत्र खुलते ही पहले माह में लगभग 100 से अधिक जंगल सफारी बुक हुई थीं, जबकि इस वर्ष पहले माह केवल 39 की ही बुकिंग हो पाई है।

ठहरने की व्यवस्था पर भी पर्यटको को खासा जेब ढीली करनी पड़ रही है। यही कारण है कि पर्यटन शुरू होने के एक माह के भीतर कर्तनिया रेंज में स्थित थारू हट की मात्र 12 बुकिंग हो सकी हैं। ककरहा रेंज में यह संख्या 6 और मोतीपुर रेंज में महज 2 बुकिंग तक सिमट गई है। डॉरमेट्री हाल तो पूरे माह में केवल एक बार ही बुक हो पाया। बीते पर्यटन सत्र के पहले माह में करीब 150 पर्यटकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया था जबकि इस बार पहले माह में यह संख्या घटकर सिर्फ 39 रह गई है। गेरुआ नदी में बोटिंग का हाल भी कुछ ऐसा ही है। इस बार पहले माह में केवल 25 बार ही पर्यटकों ने बोट बुक कर गेरुआ नदी में बोटिंग का लुत्फ उठाया जबकि पिछले वर्षों में यह गतिविधि पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय रही है।

थारू हट पर भी मंहगाई पहले थारू हट की बुकिंग 2625 रुपये में होती थी जिसमें नाश्ता भी शामिल रहता था लेकिन अब इसके लिए 5100 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। डॉरमेट्री में प्रति बेड का 1400 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। जंगल सफारी का शुल्क पहले 2360 रुपये था जो अब बढ़ाकर 4100 रुपये कर दिया गया है। प्रवेश शुल्क पार्किंग आदि जोड़ने पर यह खर्च करीब 5 हजार रुपये तक पहुंच जाता है। गेरुआ नदी में बोटिंग का किराया भी पहले 2100 रुपये था जिसे बढ़ाकर 4100 रुपये कर दिया गया है। फिलहाल बढ़े हुए शुल्क के कारण घटती बुकिंग कर्तनिया इको-टूरिज्म आम लोगों के लिए दूर हो रहा है।

बोले अधिकारी इको-टूरिज्म सोसाइटी के अनुभाग अधिकारी कबीर दास गोंड का कहना है कि पर्यटन शुल्क का निर्धारण उच्च स्तर से किया जाता है और विभाग को मिले निर्देशों के अनुसार ही शुल्क लागू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से की जाती हैं। साथ ही पर्यटकों को ठहरने के दौरान ब्लोवर, इन्वर्टर गर्म पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कैंटीन में भोजन व नाश्ते की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।