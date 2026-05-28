लखनऊ का 'कसमंडीकला' मंदिर या मकबरा? विवादित स्थल की पुरातत्व विभाग ने वीडियोग्राफी की, पुलिस रही तैनात

लखनऊ के मलिहाबाद स्थित कसमंडीकला मंदिर या मकबरा है? इस विवादित स्थल पर पुरातत्व विभाग की जांच तेज हो गई है। टीम ने सैंपल लेकर वीडियोग्राफी कराई। बकरीद पर नमाज की सूचना के बाद भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन न मुस्लिम पक्ष पहुंचा और न ही हिंदू पक्ष ने विरोध किया।

लखनऊ के मलिहाबाद में कसमंडीकला विवादित स्थल पर शासन के निर्देश पर जांच ने तेजी पकड़ी है। हफ्ते भर से चल रहे विवाद के बाद बुधवार शाम पुरातत्व विभाग से जांच के लिए सहायक पुरातत्व अधिकारी ज्ञानेंद्र रस्तोगी टीम के साथ पहुंचे। करीब घंटे भर तक वह रुके। टीम ने मौके से सैंपल लिए, इसके अलावा वीडियोग्राफी और फोटो की। उधर, गुरुवार को बकरीद के मौके पर कुछ लोगों के नमाज पढ़ने जाने की सूचना से पुलिस प्रशासन एक दिन पहले से ही अलर्ट था। इस कारण मुस्लिम पक्ष से कोई बकरीद की नमाज अदा करने नहीं पहुंचा, न ही हिंदू पक्ष से कोई विरोध प्रदर्शन को गया। पुलिस-प्रशासन ने राहत की सांस ली।

विवादित स्थल की बैरीकेडिंग की गई बकरीद को लेकर एसीपी मलिहाबाद सुजीत कुमार दुबे, इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी अफसरों के निर्देश पर पीस कमेटी की बैठक कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे थे। बुधवार को ही विवादित स्थल और मुख्य मार्ग पर भी बैरीकेडिंग कर पीएसी व बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। लोगों के आवागमन पर कड़ाई से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके साथ ही बकरीद पर मुस्लिम पक्ष से नमाज अदा करने के लिए भी मना कर दिया गया था। इसके पूर्व हिंदू संगठनों ने मौके पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की थी। उन्हें भी पुलिस-प्रशासन ने रोक दिया था।

हिंदुओं का किला और मुस्लिमों का मकबरा का दावा लगातार बढ़ते विवाद को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट था। हिंदू पक्ष विवादित स्थल को राजा कंसा पासी का किला, शिव मंदिर और उनका शयनकक्ष बता रहे थे। वहीं मुस्लिम पक्ष इसके 200 साल पुरानी मस्जिद बता रहा था। वहीं, हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि इस स्थल पर ढाई से तीन साल से सिर्फ नमाज हो रही थी। मौलाना जमील अहमद गांव में मदरसा चला रहे थे। वह नट बिरादरी के बच्चों को मदरसे में पढ़ाते थे। बच्चों के साथ कंसा किले में पहुंचकर मौलाना ने दीवारों पर बने कलश, नाग और फूल-पत्ति आदि सब खुरच कर मिटा दी। रंग रोगन कर उसे मस्जिद बना दिया। दूसरी इमारत में कुछ साल पहले ही कुछ शव दफनाकर उसे मकबरा बना दिया। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे थे।

लाखन आर्मी चीफ ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन इसको लेकर दोनों पक्षों के विवादित स्थल पर जाने से रोक लगा दी गई थी। बढ़ते विवाद के चलते दोनों पक्षों से 20-20 लोगों को बुधवार को पुलिस ने पाबंद किया था। इंस्पेक्टर ने बताया कि हालात सामान्य हैं। पुलिस और पीएसी मौके पर तैनात है। बकरीद पर कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं पहुंचा। वहीं इस मामले में लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी ने बुधवार शाम मलिहाबाद थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने बहराइच निवासी मौलाना जमील अहमद पर मदरसे की ओट में धर्मांतरण का आरोप लगाया। मौलाना पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की।