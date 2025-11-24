संभल में खोजे जा रहे कश्मीरी सुरक्षा गार्ड और मजदूर, 13 को वापस भेजा, 25 कल भेजे जाएंगे

संक्षेप: दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी के संभल में कश्मीरी सुरक्षा गार्डों और मजदूरों की तलाश हो रही है। इन्हें वापस भेजा जा रहा है। सत्यापन के बाद 13 कश्मीरियों को वापस भेजा गया था। अब कल यानी मंगलवार को 25 कश्मीरी वापस भेजे जाएंगे। हयातनगर की मस्जिद में कार्यरत कश्मीरी इमाम पर भी निगरानी रखी जा रही है।

दिल्ली में दस नवंबर 2025 को हुए बम धमाके में कश्मीरी कनेक्शन उजागर होने के बाद संभल में भी खुफिया एजेंसियां और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। रविवार को इसी कड़ी में जिले में मीट फैक्ट्रियों, शुगर मिल और अन्य औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे कश्मीर से आए मजदूरों और सुरक्षा गार्डों का सत्यापन किया जा रहा है। 13 कश्मीरी वापस भेजे जा चुके हैं। 25 और कश्मीरियों को 25 नवंबर को वापस भेजा जाएगा। यह अभियान सुरक्षा को मजबूत करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है। संभल में कुल 73 कश्मीरी सुरक्षा गार्ड और श्रमिक कार्यरत थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुरक्षा एजेंसियों ने रविवार को चिमियावली गांव की मीट फैक्ट्रियों और रजपुरा की डीएसएम शुगर मिल समेत कई औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। इन संस्थानों में कार्यरत कश्मीरी सुरक्षा गार्ड और मजदूरों की संख्या 73 बताई गई है। इसके साथ ही हयातनगर की मस्जिद में कार्यरत कश्मीरी इमाम पर भी निगरानी रखी जा रही है। अधिकांश कर्मी कश्मीर के राजोरी जिले से आए हैं।

सुरक्षा एजेंसियों ने सभी कर्मियों से पूछताछ की, दस्तावेजों की जांच की, मोबाइल नंबर, स्थायी पते और पहचान पत्रों का रिकॉर्ड अपडेट किया। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सकेगा और प्रशासन को समय रहते कार्रवाई का मौका मिलेगा। पूर्व में जिले से 13 कश्मीरी सुरक्षा गार्ड और मजदूरों को वापस भेजा गया था। अब 25 कश्मीरी कर्मियों की और पहचान की गई है, जिन्हें 25 नवंबर तक वापस भेजा जाएगा।