Hindi NewsUP NewsKashmiri security guards and labourers being searched in Sambhal, 13 sent back, 25 to be sent tomorrow
संभल में खोजे जा रहे कश्मीरी सुरक्षा गार्ड और मजदूर, 13 को वापस भेजा, 25 कल भेजे जाएंगे

संक्षेप:

दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी के संभल में कश्मीरी सुरक्षा गार्डों और मजदूरों की तलाश हो रही है। इन्हें वापस भेजा जा रहा है। सत्यापन के बाद 13 कश्मीरियों को वापस भेजा गया था। अब कल यानी मंगलवार को 25 कश्मीरी वापस भेजे जाएंगे। हयातनगर की मस्जिद में कार्यरत कश्मीरी इमाम पर भी निगरानी रखी जा रही है।

Mon, 24 Nov 2025 09:18 AMYogesh Yadav संभल, संवाददाता
दिल्ली में दस नवंबर 2025 को हुए बम धमाके में कश्मीरी कनेक्शन उजागर होने के बाद संभल में भी खुफिया एजेंसियां और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। रविवार को इसी कड़ी में जिले में मीट फैक्ट्रियों, शुगर मिल और अन्य औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे कश्मीर से आए मजदूरों और सुरक्षा गार्डों का सत्यापन किया जा रहा है। 13 कश्मीरी वापस भेजे जा चुके हैं। 25 और कश्मीरियों को 25 नवंबर को वापस भेजा जाएगा। यह अभियान सुरक्षा को मजबूत करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है। संभल में कुल 73 कश्मीरी सुरक्षा गार्ड और श्रमिक कार्यरत थे।

सुरक्षा एजेंसियों ने रविवार को चिमियावली गांव की मीट फैक्ट्रियों और रजपुरा की डीएसएम शुगर मिल समेत कई औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। इन संस्थानों में कार्यरत कश्मीरी सुरक्षा गार्ड और मजदूरों की संख्या 73 बताई गई है। इसके साथ ही हयातनगर की मस्जिद में कार्यरत कश्मीरी इमाम पर भी निगरानी रखी जा रही है। अधिकांश कर्मी कश्मीर के राजोरी जिले से आए हैं।

सुरक्षा एजेंसियों ने सभी कर्मियों से पूछताछ की, दस्तावेजों की जांच की, मोबाइल नंबर, स्थायी पते और पहचान पत्रों का रिकॉर्ड अपडेट किया। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सकेगा और प्रशासन को समय रहते कार्रवाई का मौका मिलेगा। पूर्व में जिले से 13 कश्मीरी सुरक्षा गार्ड और मजदूरों को वापस भेजा गया था। अब 25 कश्मीरी कर्मियों की और पहचान की गई है, जिन्हें 25 नवंबर तक वापस भेजा जाएगा।

संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के अनुसार जिले में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर शून्य सहनशीलता के साथ कार्रवाई की जा रही है। मीट फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे कर्मियों पर निरंतर निगरानी और सत्यापन से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिले में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे। 25 कश्मीरियों को मंगलवार तक वापस भेजा जाएगा। अन्य का भी सत्यापन किया जा रहा है।