काशी विश्वनाथ मंदिर में बदली अर्चकों की सेवानियमावली, 60 साल पर रिटायरमेंट, अब 25 लाख मिलेंगे

Feb 21, 2026 01:51 pm ISTYogesh Yadav वाराणसी, विशेष संवाददाता
वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में अर्चकों के लिए नई सेवानियमावली लागू कर दी गई है। अब अर्चक 60 साल में सेवानिवृत्त होंगे। इसके साथ ही रिटायरमेंट पर 25 लाख रुपए मिलेंगे।

काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चकों की तैनाती अब सेवानिवृत्ति तक होगी। रिटायरमेंट 60 वर्ष पर होगा। इस बाबत मंदिर प्रशासन और अर्चकों के बीच अनुबंध होगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट पर 25 लाख रुपए भी मिलेंगे। यह निर्णय काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने लिया है। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयुक्त सभागार में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की 109वीं और काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की 15वीं बैठक हुई।

बैठक में अर्चकों की सेवानिवृत्ति सहित 11 बिंदुओं पर सहमति बनी। मंदिर प्रशासन के मुताबिक अर्चकों की नियुक्ति और वेतनमान वृद्धि के सम्बंध में पूर्व की बैठक में निर्णय लिया गया था। लेकिन कार्यकाल, सेवानिवृत्ति और अनुबंध पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं हो पाया था। बैठक में तय हुआ है कि गर्भगृह में तैनात सभी सात अर्चकों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष पर होगी। सेवानिवृत्ति की धनराशि भी 11 लाख से 25 लाख रुपये कर दी गई है।

प्रयागराज संस्कृत पाठशाला में फिर गूजेंगे मंत्र

प्रयागराज जनपद के उस्तापुर महमूदाबाद स्थित प्राचीन संस्कृत पाठशाला फिर से वेदों के मंत्र गूजेंगे। वहां पढ़ाई के साथ ही वेदपाठियों के रहने का भी प्रबंध होगा। मंदिर प्रशासन के मुताबिक करीब दो बीघे में स्थित पाठशाला की जमीन भूमाफियों के कब्जे में चली गई थी। मंदिर प्रशासन ने काफी प्रयास के बाद उस पर अपना नाम चढ़वा लिया है। निर्णय़ लिया गया है कि भूखंड के चारों ओर बाउंड्रीवाल भी बनवाई जाएगी।

कालेश्वरनाथ मंदिर में कीर्तन के लिए बनेगा कक्ष

बैठक में सहमति बनी कि सकलडीहा स्टेशन (चंदौली) से सटे कालेश्वरनाथ मंदिर की खाली भूखंडों पर भजन कीर्तन के लिए अलग कक्ष बनाया जाएगा। रसोईघर एवं स्नानागार का भी निर्माण होगा। पहले से स्थित जर्जर भवनों की मरम्मत भी होगी। वहीं बिजली व्यवस्था एवं सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त होंगे।

सम्पूर्णानंद संस्कृति विवि को 1.18 करोड़ दिये

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को बैठने के लिए मंदिर प्रशासन बेंच औऱ डेस्क का प्रबंध करेगा। बैठक में तय हुआ है कि मंदिर न्यास इसके लिए एक करोड़ 18 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराएगा। इसके पूर्व भी मंदिर प्रशासन ने विवि को कई कार्यों के लिए धन मुहैया कराया है।

ये निर्णय भी हुए

- काशी के बाहर के निवासियों के कार्डों का नवीनीकरण होगा। पांच हजार से ज्यादा दैनिक दर्शनार्थी हैं।

- लालिता घाट पर अब मंदिर प्रशासन नियमित प्रोजेक्टर फिल्म चलाएगा। इसमें गंगा और शिव महिमा का ऑडियो-विजुअल प्रदर्शन होगा।

- मंदिर परिसर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के सुंदरीकरण के प्रस्ताव पर सहमति।

- संकटहरण हनुमान मंदिर बेनीपुर सारनाथ में गौशाला का देखभाल न्यास करेगा, अब तक दान के पैसे से यह होता था।

- गौशाला में प्रत्येक प्रदोष तिथि पर गौवंशों के स्वास्थ्य की जांच होगी।

- धाम स्थित मल्टीपरपज हॉल का संचालन अब लाभांश आधारित होगा।

- धाम परिसर के 50 प्रतिशत शौचालयों को भारतीय शैली में बदला जाएगा।

- धाम स्थित दुकानों की बिजली दरें अब फिक्स की जाएंगी।

- सिटी म्यूजियम एवं वाराणसी गैलरी में 3डी इमर्सिव संग्रहालय संचालन के लिए कंसल्टेंट नियुक्त होगा।

इनकी मौजूदगी

न्यास की बैठक में सम्पूर्णानंद संस्कृत विवि के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा, प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी उदय प्रताप सिंह, डीएम सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा, मंदिर के सीईओ विश्वभूषण, मुख्य कोषाधिकारी, शृंगेरी शंकराचार्य के प्रतिनिधि भारती तीर्थ महास्वामी मौजूद रहे।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

