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काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए नहीं चलना होगा पैदल, अगले महीने से शुरू होने जा रही नई व्यवस्था

Mar 28, 2026 10:22 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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वाराणसी में अगले महीने से काशी विश्वनाथ धाम तक पैदल नहीं जाना होगा। यहां गोल्फ कार्ट सेवा शुरू होने जा रही है। श्रद्धालु मात्र 10 रुपये में बेनियाबाग पार्किंग से विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 तक पहुंच सकेंगे।

काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए नहीं चलना होगा पैदल, अगले महीने से शुरू होने जा रही नई व्यवस्था

काशी विश्वनाथ धाम आने वाले देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और वाराणसी नगर निगम ने एक बड़ी सौगात तैयार की है। अब भक्तों को बेनियाबाग से बाबा के दरबार तक पहुंचने के लिए पैदल चलने या महंगे रिक्शों का सहारा लेने की जरूरत नहीं होगी। अगले महीने से बेनियाबाग पार्किंग से सीधे विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 तक गोल्फ कार्ट सेवा शुरू होने जा रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शुरू हो रही इस पहल से श्रद्धालुओं का सफर न केवल आसान होगा, बल्कि जेब पर बोझ भी कम पड़ेगा।

मात्र 10 रुपये में बाबा के द्वार तक का सफर

नगर निगम और स्मार्ट सिटी की इस योजना के पहले चरण में 20 गोल्फ कार्ट उतारे जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को बेनियाबाग पार्किंग से धाम के मुख्य द्वार तक ले जाने के लिए महज 10 रुपये का मामूली शुल्क तय किया गया है। वर्तमान में तीन गोल्फ कार्ट वाराणसी पहुंच चुके हैं, जबकि शेष 17 कार्ट अगले महीने के पहले सप्ताह तक बेड़े में शामिल हो जाएंगे। नगर निगम ने इसके सुचारू संचालन के लिए एक निजी एजेंसी के साथ अनुबंध किया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक इन कार्ट्स की संख्या बढ़ाकर 50 से अधिक कर दी जाए।

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डिजिटल बुकिंग और 'काशी दर्शन' ऐप की सुविधा

आधुनिकता को बढ़ावा देते हुए इस सेवा को 'काशी दर्शन' ऐप से भी जोड़ा गया है। श्रद्धालु घर बैठे या रास्ते में ही गोल्फ कार्ट की बुकिंग कर सकेंगे। यदि कोई भक्त एडवांस बुकिंग कराना चाहता है, तो उसे थोड़ा अतिरिक्त शुल्क देना होगा, लेकिन इसके बदले उसे बेनियाबाग पहुंचते ही बिना कतार में लगे तुरंत गोल्फ कार्ट उपलब्ध करा दी जाएगी। यह सुविधा विशेष रूप से उन पर्यटकों के लिए वरदान साबित होगी जो समय की कमी के कारण जल्द दर्शन करना चाहते हैं।

रिक्शा चालकों की मनमानी पर लगेगा लगाम

वाराणसी आने वाले अनजान श्रद्धालुओं से अक्सर रिक्शा चालक मनमाना किराया वसूलते हैं। छोटी सी दूरी के लिए भी सामान्य दिनों में 100 रुपये और सावन या महाशिवरात्रि जैसे विशेष पर्वों पर 150 से 200 रुपये तक वसूले जाते हैं। बुजुर्गों, महिलाओं और बीमार लोगों को मजबूरी में यह किराया देना पड़ता है। सरकारी गोल्फ कार्ट सेवा शुरू होने से न केवल पारदर्शी किराया प्रणाली लागू होगी, बल्कि निजी वाहन चालकों की लूट-खसोट पर भी पूरी तरह विराम लग जाएगा।

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यह नई व्यवस्था काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आने वालों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु बेनिया बाग पार्किंग में अपनी गाड़ियों को खड़ी कर करीब दो किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करते थे। अब गोल्फ कार्ट के आने से उन्हें राहत मिल जाएगी। बेनिया से मंदिर तक आसानी से बिना पैदल चले पहुंच जाएंगे।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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