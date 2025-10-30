Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsKashi Vishwanath, Ayodhya Ram mandir Gorakhnath will be Surveillance with AI cameras, accurate data will be recorded
काशी विश्वनाथ-अयोध्या राम मंदिर और गोरखनाथ में एआई कैमरों से निगरानी, सटीक डेटा दर्ज होगा

काशी विश्वनाथ-अयोध्या राम मंदिर और गोरखनाथ में एआई कैमरों से निगरानी, सटीक डेटा दर्ज होगा

संक्षेप: उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग काशी विश्वनाथ-अयोध्या राम मंदिर और गोरखनाथ मंदिर की निगरानी एआई कैमरों से करेगा। आने वाले हर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की गणना अत्याधुनिक एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कैमरा आधारित ‘फुटफॉल काउंटिंग सिस्टम’ से करने की तैयारी में है।  

Thu, 30 Oct 2025 11:04 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पर्यटन विभाग राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों काशी विश्वनाथ मंदिर (वाराणसी), राम मंदिर (अयोध्या) और गोरखनाथ मंदिर (गोरखपुर) पर पर्यटकों के अनुभव को नई तकनीक से जोड़ते हुए नवाचार करने जा रहा है। यहां एआई कैमरों से निगरानी की जाएगी। इन स्थलों पर आने वाले हर श्रद्धालु और पर्यटक की गणना अत्याधुनिक एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कैमरा आधारित ‘फुटफॉल काउंटिंग सिस्टम’ से करने की तैयारी है। यह रियल-टाइम में सटीक डेटा दर्ज करेगा। इसके लिए विभाग ने इच्छुक एजेंसियों से ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ (ईओआई) आमंत्रित किए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इसको लेकर उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग कर चर्चा की थी। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने अब इच्छुक एजेंसियों से ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ (ईओआई) आमंत्रित किया हैं। पर्यटन के विभागीय अधिकारियों का मानना है कि पर्यटन विभाग का यह कदम उत्तर प्रदेश में स्मार्ट टूरिज्म और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी और राम मंदिर, अयोध्या को भी इस तकनीक से जोड़ा जाएगा। चयनित एजेंसी को इन स्थलों पर फुटफॉल काउंटिंग सिस्टम की स्थापना, डेटा विश्लेषण और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी।

एआई ऐसे करेगा काम

इस परियोजना के अंतर्गत चयनित एजेंसी संपूर्ण प्रणाली के डिजाइन, डेवलपमेंट, इंस्टॉलेशन एवं मेंटेनेंस का कार्य संपादित करेगी। इसमें एआई आधारित फेस रिकग्निशन सिस्टम, फुटफॉल काउंटिंग, व्यवहारिक विश्लेषण व आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम) जैसी उन्नत तकनीकों का समावेश होगा। यह तकनीक प्रत्येक स्थल पर आने वाले पर्यटकों की संख्या, भीड़ के घनत्व और प्रवाह का सटीक विश्लेषण कर प्रभावी प्रबंधन, सुरक्षा निगरानी तथा आपात स्थिति में त्वरित अलर्ट और कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

देशी-विदेशी पर्यटकों के आंकड़ों को अधिक पारदर्शी बनाएगी

पर्यटन विभाग के उप निदेशक ने बताया कि पर्यटन विभाग के इस कदम से भीड़ प्रबंधन और सुविधाओं का विस्तार अधिक वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकेगा। एआई तकनीक आधारित यह प्रणाली राज्य के पर्यटन स्थलों पर आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के आंकड़ों को अधिक पारदर्शी बनाएगी। अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और गोरखनाथ मंदिर में आने वाले पर्यटकों को यह नवाचार काफी पसंद आएगा। एआई से सटीक

ये भी पढ़ें:इरफान से आजम बोले- मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में; भावुक होकर गले लगाया
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Ayodhya Ram Mandir अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |