धार्मिक नगरी काशी के नमो घाट पर शनिवार को काशी तमिल संगमम 5.0 का भव्य शुभारंभ हुआ। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाषाएं भले ही अलग-अलग हों, लेकिन सबके भाव एक हैं।

धार्मिक नगरी काशी के नमो घाट पर शनिवार को उत्तर और दक्षिण भारत की कला, संस्कृति, साहित्य एवं ज्ञान परंपराओं के संगम के रूप में काशी तमिल संगमम 5.0 का भव्य शुभारंभ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी भी आयोजन में शामिल हुए। इस अवसर पर तमिलनाडु से आए अतिथि भी नमो घाट पर मौजूद रहे।

इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तमिलनाडु से आए हुए आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। काशी तमिल संगमम का आयोजन भारत की सनातन परंपरा का उत्सव बन गया है। यहां भाषाएं भले ही अलग-अलग हैं, लेकिन हम सबके भाव और भावना एक हैं। परंपराए विविध हैं लेकिन संस्कृति एक ही है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर 2026 तक चलने वाले काशी तमिल संगमम के पांचवें संस्करण की थीम ‘तिरुक्कुरल पयिल्वोम’ यानी ‘तिरुक्कुरल का अभ्यास करें’ रखी गई है। पिछले संस्करण की थीम ‘चलो तमिल सीखें’ (तमिल करकलम) थी। इस बार हम सभी को तमिल की कालजयी ज्ञान परंपरा और उसके जीवन मूल्यों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा।

चार सालों में 26 करोड़ श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी ज्ञान और शास्त्रार्थ की विश्व राजधानी बन सकती है। स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक यह नगरी अपनी अपेक्षित पहचान हासिल नहीं कर पाई। यहां आस्था तो थी, लेकिन व्यवस्था नहीं थी। भीड़ थी, पर सुविधाओं का अभाव था। अवसर थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के संकल्प की कमी थी। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी में आस्था के साथ व्यवस्था भी है। काशी विश्वनाथ धाम भव्य, दिव्य और सुगम स्वरूप में दुनिया के सामने है। धाम के लोकार्पण के बाद चार वर्षों में 26 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर अत्यंत आनंद होता है कि काशी आने वाले श्रद्धालुओं में 70 प्रतिशत दक्षिण भारत से होते हैं।