काशी तमिल संगमम; योगी की मौजूदगी में उत्तर-दक्षिण के सांस्कृतिक मिलन का साक्षी बनेगा वाराणसी

संक्षेप: वाराणसी के नमो घाट पर आज से काशी-तमिल संगमम का शुरू होगा। इसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से इस आयोजन में भागीदारी करने का आह्वान किया था।

वाराणसी का नमो घाट मंगलवार को उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों के सम्मिलन का साक्षी बनने जा रहा है। मौका काशी-तमिल संगमम् के चौथे संस्करण का है। यहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 दिनी कार्यक्रम का विधिवत श्रीगणेश करेंगे। आयोजन में शिरकत करने के लिए तमिलनाडु से 214 छात्रों का समूह चार दिवसीय यात्रा पर सोमवार की देर रात पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से इस आयोजन में भागीदारी करने का आह्वान किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मंडुवाडीह स्थित बनारस रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रेन के पहुंचते ही तमिल प्रतिनिधियों का पूरे जोश-ओ-खरोश से स्वागत किया गया। छात्रों का यह समूह अगले चार दिनों तक न केवल काशी की विरासत से रूबरू होगा बल्कि शैक्षणिक सत्रों में भी शामिल होगा। छात्र, मंगलवार को संगमम् में शिरकत करने से पूर्व सुबह हनुमान घाट पहुंचेंगे। यहां गंगा स्नान के बाद दक्षिण भारतीय मंदिरों में दर्शन पूजन और वहां के इतिहास के बारे में जानेंगे। सभी डेलीगेट काशी धाम पहुंचेंगे। बाबा का दर्शन और मां अन्नपूर्णा रसोई में भोजन ग्रहण करेंगे।

इसके बाद सभी नमो घाट पर आयोजित उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। यहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 दिनी कार्यक्रम का विधिवत श्रीगणेश करेंगे। इस दौरान तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और पुडुचेरी के उपराज्यपाल (एलजी) के. कैलाशनाथन भी होंगे। अगले दिन यानी बुधवार को तमिल छात्र प्रतिनिधि बीएचयू में आयोजित एकेडमिक कार्यक्रमों के हिस्सा बनेंगे। गुरुवार को प्रयागराज और वहां से अयोध्या जाएंगे। लौटने के बाद तमिलनाडु के लिए रवाना होंगे। अधिकारियों के मुताबिक, काशी-तमिल के संबंधों को मजबूत करने के लिए संगमम् के चौथे संस्करण में 1400 प्रतिनिधि तमिलनाडु से शामिल होंगे। आयोजन की थीम ‘तमिल करकलाम यानि तमिल सीखें’ है।

पीएम मोदी ने किया देशवासियों का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी-तमिल संगमम् के चौथे संस्करण में समस्त देशवासियों से भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने आग्रह किया है कि काशी-तमिल संगमम् का हिस्सा जरूर बनें। यह भी कहा कि ऐसे और भी मंचों के बारे में सोचें, जिनसे ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना मजबूत हो।

मोदी रविवार को अपने रेडियो प्रसारण कार्यक्रम ‘मन की बात’ की 128वीं कड़ी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि काशी-तमिल संगमम् भाषा और संस्कृति का अद्भुत संगम है। दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में एक तमिल और दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में एक काशी जब एक मंच पर आते हैं, तो दृश्य अद्भुत होता है।

तीन शहरों से आ रहे छात्र काशी तमिल संगमम् में भाग लेने के लिए छात्रों का पहला दल शनिवार की सुबह कन्याकुमारी से काशी के लिए विशेष ट्रेन से रवाना हुआ था। ट्रेन संख्या 06001 में कन्याकुमारी से 43 छात्र, तिरुचिरापल्ली से 86 और चेन्नई से 87 छात्र ट्रेन पर सवार हुए।

तमिल भाषियों संग उतारी गंगा की आरती: चौथे संस्करण की पूर्व संध्या पर सोमवार को केदार घाट पर तमिल मेहमानों ने मां गंगा की आरती उतारी। आरोग्य भारत की कामना से द्वादश ज्योतिर्लिंग एवं गंगाष्टकम् का सामूहिक पाठ किया गया।

तेनकाशी के विश्वनाथ मंदिर से काशी आएगी कार रैली तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को दर्शाने के लिए अद्वितीय कार रैली निकाली जाएगी। इसे ‘ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान’ नाम दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित रैली की शुरुआत 2 दिसंबर को तमिलनाडु के तेनकाशी से होगी। यह 10 को काशी पहुंचेगी। रैली में सौ प्रतिभागी 20 वाहनों से 2,460 किमी की दूरी तय करेंगे। अभियान तमिलनाडु के पांडियन शासक आदि वीर पराक्रम पांडियन को समर्पित है। उन्होंने तमिलनाडु से काशी तक ऐतिहासिक यात्रा करके पूरे भारत को सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया था।

इस यात्रा के दौरान उन्होंने विश्वनाथ मंदिर की स्थापना भी की थी। जिस स्थान पर उन्होंने वह मंदिर बनवाया, उस स्थान को तेनकाशी नाम दिया था। रैली के प्रतिभागी चेर, चोल, पांड्य, पल्लव, चालुक्य और विजयनगर काल के संबंधों और जुड़ावों का प्रचार करते काशी की ओर बढ़ेंगे।

आज राजघाट पुल से मालवाहकों का प्रवेश रहेगा बंद वाराणसी। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन सोमवार की देर शाम बनारस पहुंचे। वह बरेका अतिथि गृह में ठहरे हैं। मंगलवार को नमो घाट पर काशी-तमिल संगमम्-4.0 के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दिन में 3.15 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय राज्यमंत्री एल. मुरुगन भी मंगलवार को दिन में पहुंचेंगे। सभी संगमम् के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के बाद देर शाम रवाना हो जाएंगे।