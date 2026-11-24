देव दीपावली पर 11 लाख दीयों से जगमगाई काशी, गंगा घाटों पर दिखी अलौकिक छटा, देखें PHOTOS
देव दीपावली पर 11 लाख दीयों से काशी जगमगा उठी। श्री काशी विश्वनाथ धाम से लेकर गंगा के अर्धचंद्राकार घाटों तक अद्भुत और अलौकिक छटा देखने को मिली। गंगा घाटों से लेकर मंदिर परिसर तक उत्सव का उल्लास दिखाई दिया।
धार्मिक नगरी काशी में देव दीपावली के पावन पर्व पर श्री काशी विश्वनाथ धाम से लेकर गंगा के अर्धचंद्राकार घाटों तक अद्भुत और अलौकिक छटा देखने को मिली। 11 लाखों दीपों की रोशनी से पूरी काशी जगमगा उठी। गंगा घाटों से लेकर मंदिर परिसर तक उत्सव का उल्लास दिखाई दिया। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर को आकर्षक फूलों, रंग-बिरंगी झालरों भव्य रूप में सजाया गया। दीपों की जगमगाती रोशनी से आलोकित हो उठा। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने इस मनोहारी दृश्य को निहारा और बाबा के दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
गंगा घाटों पर दीपों की लंबी कतारों और आकर्षक रोशनी ने काशी की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। आस्था, भक्ति और प्रकाश के इस अद्भुत संगम ने देव दीपावली को यादगार बना दिया। घाटों पर उमड़े श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने दीपोत्सव की अलौकिक छटा का आनंद लिया।
देव दीपावली पर चेतसिंह घाट पर आयोजित ‘काशी-कथा’ मल्टीमीडिया शो ने परंपरा और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। करीब 25 मिनट की इस विशेष प्रस्तुति में थ्रीडी प्रोजेक्शन मैपिंग, अनमॉर्फिक एलईडी स्क्रीन और लेजर तकनीक के जरिए काशी की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया गया।
8 मिनट के लेजर शो में रंगीन रोशनी की किरणों ने किले की प्राचीर पर शिव-पार्वती, त्रिपुरासुर वध, श्रीहरि विष्णु और भगवान गणेश के प्रसंगों को जीवंत किया। शंखनाद और डमरू की गूंज से शुरू हुई प्रोजेक्शन मैपिंग को संगीत, संवाद और वॉयस ओवर ने प्रभावशाली बनाया। भगवान श्रीगणेश से जुड़े प्रसंगों के बाद शिव-पार्वती के विवाह की कथा में सनातन परंपरा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का चित्रण हुआ।
इसके बाद त्रिपुरासुर वध और शिव की नगरी में देवगण के दीपोत्सव को दिखाया गया। शो का एक हिस्सा मां गंगा को समर्पित रहा। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण और काशी से उनके आध्यात्मिक संबंध को दृश्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया। भगवान श्रीहरि के चक्र पुष्करिणी कुंड से जुड़े पौराणिक प्रसंग से काशी के धार्मिक महत्व और सनातन परंपराओं की जानकारी दी गई। प्रस्तुति में गंगा स्वच्छता का संदेश भी प्रमुख रहा। काशी-कथा के अंतिम आठ मिनट के दौरान रंग-बिरंगी लेजर किरणों, संगीत और डिजिटल दृश्यों को पहली बार थ्रीडी प्रोजेक्शन मैपिंग और अनमॉर्फिक एलईडी स्क्रीन के साथ प्रस्तुत किया गया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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