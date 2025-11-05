Hindustan Hindi News
PHOTO: देव दीपावली पर जगमगाई काशी, संगीत की धुन पर हुई आतिशबाजी, ग्रीन क्रैकर्स शो ने बांधा समां

PHOTO: देव दीपावली पर जगमगाई काशी, संगीत की धुन पर हुई आतिशबाजी, ग्रीन क्रैकर्स शो ने बांधा समां

संक्षेप: देव दीपावली पर काशी फिर जगमगा उठी। गंगा के घाटों पर लाखों दीपों की ज्योति ने रचा अद्भुत दृश्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट पर पहला दीप प्रज्वलित कर महापर्व का शुभारंभ किया, वहीं गंगा आरती और थ्रीडी शो काशी-कथा ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।

Wed, 5 Nov 2025 07:53 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी
देव दीपावली पर बुधवार की शाम काशी एक बार फिर दिव्यता और भव्यता के अद्भुत संगम में डूब गई। गंगा घाट पर जलते लाखों दीपों ने ऐसा नज़ारा पेश किया, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट पर पहला दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल, विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य और महापौर अशोक तिवारी मौजूद रहे।

दीप प्रज्वलन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रूज़ पर सवार होकर गंगा आरती में शामिल हुए और घाटों पर सजी देव दीपावली की दिव्य छटा का अवलोकन किया। सीएम योगी को अपने बीच देखकर श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव का नारा लगाया। वहीं, मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का अभिवादन किया।

योगी सरकार ने इस बार 10 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जनसहभागिता से यह संख्या बढ़कर 15 से 25 लाख दीपों तक पहुंच गई। इनमें से 1 लाख दीप गाय के गोबर से बने पर्यावरण अनुकूल दीप थे। घाटों, तालाबों और देवालयों पर जले दीपों ने पूरी काशी को सुनहरी माला की तरह सजा दिया।

चेत सिंह घाट पर थ्रीडी शो ‘काशी-कथा’ बना आकर्षण

परंपरा और तकनीक का अद्भुत संगम चेत सिंह घाट पर दिखा, जहां 25 मिनट का थ्रीडी प्रोजेक्शन शो ‘काशी-कथा’ प्रस्तुत किया गया। इसमें भगवान शिव-पार्वती विवाह, भगवान बुद्ध के उपदेश, कबीर और तुलसीदास की भक्ति परंपरा, तथा महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा BHU की स्थापना जैसे प्रसंगों को जीवंत किया गया।

महाआरती में आध्यात्मिकता के साथ राष्ट्रवाद की झलक

दशाश्वमेध घाट की महाआरती में 21 अर्चक और 42 देव कन्याओं ने रिद्धि-सिद्धि के रूप में आरती की। 21 कुंटल फूलों और 51 हजार दीपों से सजे घाट पर जब शंखनाद और घंटा-घड़ियालों की ध्वनि गूंजी, तो वातावरण में अद्भुत ऊर्जा का संचार हो गया। इस अवसर पर अमर वीर योद्धाओं को ‘भगीरथ शौर्य सम्मान’ से सम्मानित किया गया।

गंगा पार रेत पर ‘ग्रीन क्रैकर्स शो’ ने बांधा समां

गंगा पार की रेत पर ‘कोरियोग्राफ और सिंक्रोनाइज ग्रीन क्रैकर्स शो’ ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आसमान में गूंजती संगीतबद्ध आतिशबाज़ी और गंगा की लहरों पर प्रतिबिंबित रंगों ने दृश्य को और भी दिव्य बना दिया।

काशी विश्वनाथ धाम में विशेष सजावट और आरती

देव दीपावली पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना हुई। बाबा के दरबार को फूलों और रोशनी से भव्य रूप में सजाया गया। धाम का पूरा परिसर दीपों की उजाले से जगमगा उठा, जहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा रहा।

सुरक्षा व्यवस्था रही जल, थल और नभ में अभेद्य

श्रद्धालुओं की भीड़ और वीवीआईपी उपस्थिति को देखते हुए वाराणसी को नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहा। घाटों पर एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें बोट्स, आधुनिक उपकरणों और वाटर एम्बुलेंस के साथ तैनात रहीं। नदी मार्ग पर नावों के लिए लेन निर्धारण किया गया। नाविकों को निर्धारित दिशा और सुरक्षा नियमों के पालन के निर्देश दिए गए। सड़कों पर यातायात, पार्किंग और प्रवेश-निकास की व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रही। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों, एंटी रोमियो स्क्वॉड और क्यूआरटी टीमों को तैनात किया गया।

