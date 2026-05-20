पंचायत चुनाव: कार्यकाल खत्म होने से पहले बजट खपाने की कोशिश, अपनों को भेजे लाखों, दो प्रधान बर्खास्त

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायत के बजट का दुरुपयोग करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। नियम विरुद्ध अपने सगे-संबंधियों के निजी खातों में रुपए ट्रांसफर करने के आरोप में दो ग्राम प्रधानों को पद से बर्खास्त कर दिया है।

UP News: यूपी के पंचायत चुनाव में भले ही देरी हो लेकिन प्रधानों का कार्यकाल अगले कुछ दिनों में ही पूरा हो जाएगा। इससे पहले प्रधान बजट को खपाने की कोशिश में जुट गए हैं। बची हुई धनराशि अपनों को खातों में भेजे जा रहे हैं। ऐसा ही मामला कासगंज में पकड़ा गया है। सहावर के ग्राम पंचायत अलादीनपुर व सिढ़पुरा की ग्राम पंचायत अजीत नगर के ग्राम प्रधानों को डीएम प्रणय सिंह ने जांच में दोषी पाए जाने के बाद उनके पदों से हटा दिया है। इन दोनों ही ग्राम प्रधानों पर ग्राम पंचायत की धनराशि अपने सगे संबंधियों के खातों में नियम विरुद्ध हस्तांतरित कर दी। जांच में दोनों ही ग्राम प्रधान कोई संतोषजनक उत्तर जांच अधिकारी को नहीं दे पाए। डीपीआरओ ने इन ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने के लिए तीन सदस्यी टीम का भी गठन करने के निर्देश दिए हैं।

सहावर के ग्राम पंचायत अलादीनपुर में सात लाख से अधिक भेजे सहावर के गांव अलादीनपुर के रहने वाले ब्रजेंद्र सिंह ने डीएम को दिए शिकायती पत्र में ग्राम प्रधान पप्पू सिंह व सचिव पर ग्राम पंचायत की धनराशि में वित्तीय अनियमितताएं बरते जाने की शिकायत की थी। इस मामले की प्रारंभिक जांच जिलापूर्ति अधिकारी के द्वारा की गई। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आए कि ग्राम प्रधान पप्पू सिंह व सचिव ने नियम विरुद्ध सात लाख 54 हजार 165 रुपए की धनराशि अपने सगे संबंधितयों के निजी खाते में भेज दी। ग्राम प्रधान अपने स्पष्टीकरण में कोई साक्ष्य नहीं दे सके, जिससे वह खुद को निर्देश साबित कर सके। डीएम ने जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम प्रधान पप्पू सिंह को उनके पद से हटा दिया है।

सिढ़पुरा की ग्राम पंचायत अजीत नगर में देवर-देवरानी को भेजे रुपए सिढ़पुरा के गांव अजीत नगर के रहने वाले शैलेंद्र कुमार सोलंकी ने डीएम को दी शिकायत में अजीतनगर की ग्राम प्रधान प्रीति पर विकास कार्यों में अनियमितता बरते जाने की शिकायत डीएम ने की थी। डीएम ने इस शिकायत की जांच के लिए जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को नामित किया। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आए कि ग्राम प्रधान के द्वारा ग्राम पंचायत के खाते से अपने पति संजीव कुमार के खाते में एक लाख 44 हजार 200 रुपए, देवर आशीष के खाते में छह लाख 75 हजार रुपए, अपनी देवरानी नेहा के खाते में एक लाख 98 हजार 400 रुपए नियम विरुद्ध हस्तांतरित कर दिए।