Karni Sena president Surajpal Singh said that if he finds Tauqeer Raza he will make him cock and crow

तौकीर रजा मिला तो मुर्गा बनाकर कूकड़ू-कूं कराएंगे; करणी सेना अध्यक्ष का विवादित बयान

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बरेली हिंसा, तौकीर रजा के साथ-साथ अखिलेश यादव पर जमकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर तौकीर रजा करणी सेना के हाथ लग गया तो उसे स्कूली बच्चों की तरह मुर्गा बनाकर कूकड़ू-कूं कराएंगे।

Pawan Kumar Sharma अलीगढ़Mon, 29 Sep 2025 02:30 PM
करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने बरेली हिंसा, तौकीर रजा के साथ-साथ अखिलेश यादव पर जमकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अलीगढ़ में शस्त्र पूजन के दौरान कहा कि अगर तौकीर रजा करणी सेना के हाथ लग गया तो उसे स्कूली बच्चों की तरह मुर्गा बनाकर कूकड़ू-कूं कराएंगे। वहीं, दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में योगी सरकार कानून व्यवस्था संभाल रही है। करणी सेना भी पीछे हटने वाली नहीं।

सूरजपाल सिंह ने कहा कि बरेली में हुए बवाल के बाद अखिलेश यादव ट्वीट कर दंगाइयों का साथ दे रहे हैं। उन्हें मौके पर जाकर हालात समझने चाहिए थे। अगर उनके ऊपर भी कुछ पत्थर बरसते तो उन्हें एहसास होता कि दंगे का दर्द क्या होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश पहले आगरा में रामजीलाल को छोड़ चुके, अब तौकीर रजा जैसे लोगों के जरिए माहौल बिगाड़ रहे हैं। तौकीर रजा को सरकार ने जेल भेजा है, लेकिन अगर करणी सेना का आमना-सामना हुआ तो उसके पुर्जे बदल दिए जाएंगे। देश में कुछ लोगों में अभी भी पाकिस्तानी खून बचा हुआ है। यही लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को भारत में नहीं, बल्कि पड़ोसी देश में जाना चाहिए।

आजम खान पर भी तंज कसते हुए कहा कि ऐसे लोगों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आजम खान जेल से रिहा हो रहे थे तो उन्हें यह डर लग रहा था कि कहीं उनकी गाड़ी भी न पलट जाए। वहीं, आई लव मोहम्मद के नारे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें सनातन अच्छा लगता है, इसलिए वी लव सनातन पोस्टर जारी किए हैं। करणी सेना किसी विशेष सरकार के पक्ष में नहीं है, जो भी सरकार दंगाइयों पर कार्रवाई करेगी, वह उसकी सराहना करेंगे। शस्त्र पूजन के महत्व पर कहा कि शस्त्र पूजन जरूरी है, क्योंकि पूजा से शस्त्र नए बने रहते हैं और उनमें जंग नहीं लगता।

एएमयू में नमाज हो सकती है तो फिर दुर्गा पूजा क्यों नहीं

अम्मू ने कहा कि जब एएमयू में नमाज हो सकती है तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं? इसलिए कार्यकता तैयारी करें। एएमयू से जिन्ना की तस्वीर भी हटनी चाहिए। जिन्ना का कोई प्रतीक इस देश में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ नहीं होता है तो सांसद, विधायक के कार्यालयों का घेराव कर दो।

