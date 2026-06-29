यूपी: पुलिस कमिश्नर आवास के पास कराटे टीचर को गोली मारी, दो गिरफ्तार

अरविंद पासवान कराटे सिखाते हैं। रविवार देर रात वह मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे थे। इस दौरान आरोपित दो बाइक से अपने पांच साथियों के साथ आया। आरोप है कि आरोपित ने दोबारा भाई से शराब के लिए रुपए मांगे। अरविंद ने विरोध जताया तो आरोपितों ने भाई के गोली गोली मार दी।

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदमाशों का दुस्साहस देखने को मिला है। यहां एक कराटे टीचर को गोली मारकर बदमाश भाग निकले। परिवारीजनों की सूचना पर तत्काल पहुंची पुलिस ने घायल कराटे टीचर को आनन-फानन में हैलट अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है। कराटे टीचर अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। आला अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है। बताया जा रहा है कि वारदात की जगह कमिश्नर आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है।

कानपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र के रहने वाले अरविंद पासवान कराटे सिखाते हैं। उनके भाई वीरू ने बताया कि अहिराना ग्वालटोली में रहने वाले अपराधी ने दो दिन पहले भाई से शराब पीने के लिए रुपए मांगे थे। मना करने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर चला गया था। रविवार देर रात भाई मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे थे। इस दौरान आरोपित दो बाइक से अपने पांच साथियों के साथ आया। आरोप है कि आरोपित ने दोबारा भाई से शराब के लिए रुपए मांगे।

भाई ने विरोध जताया तो आरोपितों ने भाई के गोली गोली मार दी। इलाकाई लोगों ने आरोपितों को दौड़ाया तो वह फायरिंग करते हुए भाग निकले। घटना के बाद परिजन ने घायल को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही हादसे की जानकारी परिजन को दी। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घायल अरविंद का हैलट अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर उनके खिलाफ आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।