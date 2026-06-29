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यूपी: पुलिस कमिश्नर आवास के पास कराटे टीचर को गोली मारी, दो गिरफ्तार

Ajay Singh संवाददाता, कानपुर
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अरविंद पासवान कराटे सिखाते हैं। रविवार देर रात वह मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे थे। इस दौरान आरोपित दो बाइक से अपने पांच साथियों के साथ आया। आरोप है कि आरोपित ने दोबारा भाई से शराब के लिए रुपए मांगे। अरविंद ने विरोध जताया तो आरोपितों ने भाई के गोली गोली मार दी।

यूपी: पुलिस कमिश्नर आवास के पास कराटे टीचर को गोली मारी, दो गिरफ्तार

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदमाशों का दुस्साहस देखने को मिला है। यहां एक कराटे टीचर को गोली मारकर बदमाश भाग निकले। परिवारीजनों की सूचना पर तत्काल पहुंची पुलिस ने घायल कराटे टीचर को आनन-फानन में हैलट अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है। कराटे टीचर अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। आला अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है। बताया जा रहा है कि वारदात की जगह कमिश्नर आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है।

कानपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र के रहने वाले अरविंद पासवान कराटे सिखाते हैं। उनके भाई वीरू ने बताया कि अहिराना ग्वालटोली में रहने वाले अपराधी ने दो दिन पहले भाई से शराब पीने के लिए रुपए मांगे थे। मना करने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर चला गया था। रविवार देर रात भाई मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे थे। इस दौरान आरोपित दो बाइक से अपने पांच साथियों के साथ आया। आरोप है कि आरोपित ने दोबारा भाई से शराब के लिए रुपए मांगे।

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भाई ने विरोध जताया तो आरोपितों ने भाई के गोली गोली मार दी। इलाकाई लोगों ने आरोपितों को दौड़ाया तो वह फायरिंग करते हुए भाग निकले। घटना के बाद परिजन ने घायल को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही हादसे की जानकारी परिजन को दी। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घायल अरविंद का हैलट अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर उनके खिलाफ आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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ऐक्शन में आई पुलिस

कराटे टीचर को गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही कानपुर पुलिस ऐक्शन में आ गई है। डीसीपी सेंट्रल, एडीसीपी, एसीपी कर्नलगंज समेत सात थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि गोली मारने के आरोपी पर पहले से कुछ मुकदमे दर्ज हैं। वह आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। पुलिस का कहना है कि परिवारीजनों से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर, अस्पताल से सूचना मिल रही है कि घायल कराटे टीचर अरविंद की गोली निकाल दी गई है। उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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