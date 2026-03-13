करणी सेना सवर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत 20 हाउस अरेस्ट, राजनाथ के सामने प्रदर्शन की थी तैयारी

Hindustan Hindi News
Mar 13, 2026 03:42 pm IST
यूपी की राजधानी लखनऊ में करणी सेना सवर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत 20 हाउस अरेस्ट किया गया है। संदीप सिंह ने रक्षामंत्री राजनाथ के कार्यक्रम के दौरान सीएमएस में विरोध प्रदर्शन व उनसे सवाल करने के मकसद से गुरुवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था।

यूपी की राजधानी लखनऊ में गोमतीनगर पुलिस ने शुक्रवार सुबह करणी सेना सवर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह, कई पदाधिकारियों समेत 20 लोगों को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया। संदीप सिंह ने रक्षामंत्री राजनाथ के कार्यक्रम के दौरान सीएमएस में विरोध प्रदर्शन व उनसे सवाल करने के मकसद से गुरुवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था। दरअसल, राजनाथ सिंह के सामने प्रदर्शन की तैयारी थी। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया।

रणी सेना सवर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया चूंकि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह हमारे सांसद हैं। दो दिन का उनका लखनऊ में कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसलिए उनसे मिलकर यूजीसी बिल को लेकर कुछ सवाल पूछना चाहते थे। उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को कोई प्रदर्शन नहीं करना था। गुरुवार को इसीलिए उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। शुक्रवार सुबह करीब 9ः30 बजे वह विरामखंड दो स्थित आवास से निकलने की तैयारी कर रहे थे। मोर्चा के प्रवक्ता अभिनव नाथ त्रिपाठी व अन्य पदाधिकारियों में बसंत सिंह बघेल, आनंद त्रिपाठी, अरविंद पाठक, विशाल सिंह, अभय प्रताप सिंह समेत 20 लोग उनके आवास पर आ चुके थे।

अन्य लोग रामभवन चौराहे तक पहुंचे थे। इस बीच करीब 10ः30 बजे एसीपी गोमतीनगर ब्रजभान सिह बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें और पदाधिकारियों को आवास से निकलने नहीं दिया। वहीं पर रोक दिया। इसके अलावा अन्य कार्यकर्ताओं को रामभवन के पास रोक लिया गया। बड़ी संख्या में घर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

