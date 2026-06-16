कपूर कारोबारी को पत्नी ने चाकू से गोद कर मार डाला, प्रेमी से फोन पर बात करते समय टोकने पर भड़की
2017 में मनीष ने निहारिका से प्रेम विवाह किया था। करीब दो साल पहले मनीष को पता चला कि उसकी पत्नी का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच में झगड़ा होता था। आरोप है कि 5 जून को निहारिका फोन पर बातचीत कर रही थी। मनीष ने उसे टोका तो वह झगड़ा करने लगी।
UP News : उत्तर प्रदेश के कानपुर के फीलखाना क्षेत्र से एक हैरतंगेज आपराधिक वारदात सामने आई है। यहां एक कपूर कारोबारी को उनकी पत्नी ने ही चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया है। आरोप है कि पत्नी का पिछले कुछ सालों से किसी से अफेयर चल रहा था। पति को इसकी जानकारी हो गई थी। 5 जून को प्रेमी से फोन पर बात करने के दौरान पति के टोकने पर भड़की पत्नी ने यह खौफनाक कदम उठाया। उसने किचन से चाकू लाकर अपने पति के पेट में मार दिया। गंभीर रूप से घायल पति को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। कपूर कारोबारी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
घटना, कानपुर के फीलखाना क्षेत्र के बालाजी धाम अपार्टमेंट की है। मिली जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय मनीष कपूर का कारोबार करते थे। परिवार में पिता रामकिशोर, मां मीरा, पत्नी निहारिका और पांच साल का बेटा है। पिता रामकिशोर ने बताया कि 2017 में उनके बेटे मनीष ने काहूकोठी में रहने वाली निहारिका से प्रेम विवाह किया था। करीब दो साल पहले बेटे को पता चला कि बहू का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच में झगड़ा होता था। 5 जून को बहू फोन पर बातचीत कर रही थी। बेटे ने उसे टोका तो वह झगड़ा करने लगी। इस दौरान बहू ने किचन से चाकू लाकर बेटे के पेट में मार दिया। इससे बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवारीजनों उसे तत्काल केपीएम अस्पताल ले गए जहां से उसे हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां उपचार के दौरान मंगलवार को बेटे की मौत हो गई।
मनीष की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। इस घटना से पूरे फीलखाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हर किसी की जुबान पर इसी घटना की चर्चा है। पिता का कहना है कि निहारिका से मनीष ने नौ साल पहले लव मैरिज की थी। शुरुआत में दोनों के बीच सब ठीक-ठाक था लेकिन फिर निहारिका का अफेयर किसी और से हो गया। दो साल पहले मनीष को इस बारे में पता चला तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इसके बाद से उनकी पारिवारिक जिंदगी में आए दिन क्लेश होने लगा। दोनों के बिगड़ते रिश्तों को लेकर परिवार के लोग चिंतित थे लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इस नाजायज रिश्ते का ऐसा खौफनाक अंजाम होगा।
क्या बोली पुलिस
इस बारे में पूछे जाने पर फीलखाना थाना प्रभारी अभय नारायण ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित महिला को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई। उसे फिलहाल जेल भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें