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सहारनपुर के सिद्धपीठ शाकंभरी देवी के कपाट बंद; मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक, जानें वजह

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, सहारनपुर/बेहट
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सहारनपुर के श्री शाकंभरी देवी मंदिर क्षेत्र में भीषण बाढ़ और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। बाढ़ में दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हुई, जबकि 50 से अधिक दुकानों का सामान और निर्माण सामग्री बह गई।

सहारनपुर के सिद्धपीठ शाकंभरी देवी के कपाट बंद; मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक, जानें वजह

सहारनपुर के सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में आई भीषण बाढ़ और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मंदिर के कपाट बंद कर दिए हैं। हालात सामान्य होने तक श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शाकंभरी मार्ग पर 12 किमी पहले ही जसमोर चौराहा, प्रेमनगर और नागल माफी में बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं को वापस भेजा जा रहा है। गुरुवार आधी रात शाकंभरी खोल में अचानक आई बाढ़ ने मंदिर क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी थी। इस हादसे में दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 50 से अधिक दुकानों का सामान, पुल निर्माण में लगी मशीनरी, जनरेटर, क्रेन और बैरिकेडिंग सहित बड़ी मात्रा में सामग्री बहकर मलबे में दब गई थी। हादसे के बाद पूरे मंदिर क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है।

दर्शन के लिए आए श्रद्धालु वापस लौटे

शनिवार को पुलिस प्रशासन की टीमें राहत एवं पुनर्वास कार्यों में जुटी रहीं। जेसीबी की मदद से मलबे में दबे सामान को निकाला गया और नुकसान का आकलन किया गया। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। शुक्रवार देर रात हरियाणा, दिल्ली और बागपत से कई श्रद्धालु माता के दरबार में भंडारा और दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें नागल माफी के पास रोक दिया गया। हरियाणा के यमुनानगर के छछरौली निवासी राजीव और ओमप्रकाश, बागपत के विनोद कुमार तथा दिल्ली के हिमांशु गोयल अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। जानकारी मिलने पर उन्होंने सड़क किनारे ही भंडारे का आयोजन किया और वापस लौट गए। प्रशासन द्वारा होर्डिंग, सूचना पट्ट और लाउडस्पीकर के माध्यम से श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि मौसम सामान्य होने के बाद ही शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए पहुंचें।

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बाढ़ ने मचाई तबाही, दो महिलाओं की मौत

आपको बता दें मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में गुरुवार देर रात अचानक आए पानी के तेज उफान ने भारी तबाही मचा दी। शाकंभरी खोल में आए तेज बहाव में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालु घंटों तक पानी में फंसे रहे। दर्जनों वाहन, ट्रैक्टर-ट्रालियां, बाइक, क्रेन और करीब 50 अस्थायी दुकानें पानी में बह गईं। पूरे क्षेत्र में चीख-पुकार और भगदड़ का माहौल बन गया। प्रशासन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए शाकंभरी देवी और भूरादेव मंदिर के कपाट 31 मई तक बंद कर दिए हैं तथा पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के बाद गुरुवार रात करीब एक बजे अचानक शाकंभरी खोल में तेज पानी उतर आया। उस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर और खोल के आसपास सो रहे थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग संभल भी नहीं सके।

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