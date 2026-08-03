कांवड़ियों की सुविधा के लिए रैपिड रेल और मेट्रो के 17 स्टेशनों के 20 पार्किंग बंद, शहर में भी एक लेन रिजर्व

पश्चिमी यूपी में कांवड़ियों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए मेरठ में रैपिड रेल और मेट्रो के 17 स्टेशनों के 20 पार्किंग स्थल बंद कर दिए गए हैं। हाईवे के बाद शहर में भी एक लेन कांवड़डियों के लिए रिजर्व कर दी गई है।

पश्चिमी यूपी में कांवड़ियों की बढ़ती संख्या और कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए मेरठ में प्रशासन ने रैपिड और मेरठ मेट्रो के 17 स्टेशनों के 20 पार्किंग स्थलों और प्रवेश-निकास द्वार को चार से 12 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही हाईवे के बाद शहर की एक लेन भी कांवरियों के लिए रिजर्व कर दी गई है।

एनसीआरटीसी की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी कर कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के मद्देनजर यात्रियों से सहयोग की अपील की है। यात्रियों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे स्टेशन के मुख्य द्वारों के बंद होने की स्थिति में वैकल्पिक प्रवेश-निकास द्वारों का उपयोग करें। यह भी कहा गया है कि यात्री अपने वाहनों को स्टेशन परिसर में पार्क करने से बचें। यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन या अन्य विकल्पों का सहारा लें।

यात्रा के दौरान सुरक्षा जांच और भीड़भाड़ को देखते हुए यात्री अपने गंतव्य के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें। वैसे सुबह छह से रात्रि 10 बजे तक हर आठ मिनट पर मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली सराय काले खां तक रैपिड और मोदीपुरम से मेरठ साउथ के बीच मेरठ मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध रहेगी। एनसीआरटीसी के प्रवक्ता के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

इन रैपिड-मेट्रो के स्टेशनों पर पार्किंग, प्रवेश-निकास किए गए हैं बंद मोदीपुरम गेट संख्या 02, मेरठ नॉर्थ-गेट संख्या 02, एमईएस कॉलोनी-गेट संख्या 02, बेगमपुल-गेट संख्या 02 एवं 03, भैसाली-गेट संख्या 02, मेरठ सेंट्रल- गेट संख्या 02, ब्रह्मपुरी-गेट संख्या 02, शताब्दी नगर-गेट संख्या 02, रिठानी-गेट संख्या 02, परतापुर-गेट संख्या 02, मेरठ साउथ-गेट संख्या 02, मोदीनगर नॉर्थ-गेट संख्या 02, मोदीनगर साउथ-गेट संख्या 02, मुरादनगर-गेट संख्या 02, दुहाई-गेट संख्या 03 एवं 04,गुलधर-गेट संख्या 02, गाज़ियाबाद - गेट संख्या 03 एवं 05।

शहर में आज से कांवड़ियों के लिए एक लेन रिजर्व शहर में कांवड़ मार्गों पर एक ओर की रोड को आज यानी मंगलवार रात 12 बजे से कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। इस रास्ते पर कांवड़ियों के अलावा कोई नहीं चल सकेगा। दूसरी ओर रोड पर टू-वे व्यवस्था के तहत वाहन चलते रहेंगे। इसके लिए पुलिस टीम को आदेश दिए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस को भी लगाया गया है। तीन चरण में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।

कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर पुलिस-प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाने में लगा है। फिलहाल कांवड़ियों की संख्या कम है, लेकिन मंगलवार को पंचक खत्म होने पर हरिद्वार से लाखों कांवड़ियों द्वारा कांवड़ लेकर वेस्ट यूपी में आने का इनपुट है। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारी कर रहा है। प्लानिंग के अनुसार मंगलवार रात 12 बजे से शहर में कांवड़ मार्गों पर एक ओर की रोड को कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

इनमें मोदीपुरम से टैंक चौराहे से होते हुए बेगमपुल होकर दिल्ली रोड जाने वाले रास्ते को आरक्षित किया है। दूसरा रास्ता बेगमपुल से बच्चा पार्क होते हुए हापुड़ अड्डा और बिजली बंबा चौकी वाला रास्ता रहेगा। इसके अलावा हापुड़ अड्डे से गढ़ रोड की ओर जाने वाला एक ओर का रास्ता भी आरक्षित रहेगा।

वहीं, टैंक चौराहे से माल रोड होते हुए आने वाला रास्ता और कमिश्नर आवास चौराहे से जेल चुंगी होते हुए यूनिवर्सिटी आने वाली रोड का एक हिस्सा कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। बाकी शहर में पूर्ववत यातायात चलता रहेगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पहले से ही प्लानिंग की जा चुकी है।

तीन चरण में लागू होगी व्यवस्था पुलिस अधिकारियों की मानें तो तीन चरण में व्यवस्था लागू की जाएगी। मंगलवार रात को ये व्यवस्था सिवाया टोल प्लाजा से लेकर टैंक चौराहे तक रहेगी। वहीं, बुधवार को ये व्यवस्था बेगमपुल तक कर दी जाएगी। कांवड़ियों की संख्या बढ़ी तो बुधवार रात को ही प्लानिंग बदलकर शहर के अंदर सभी कांवड़ मार्गों पर एक साथ व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस को लगाया गया है। तीसरे चरण में ये व्यवस्था शहर के बाहर तक रखी जाएगी।

सात अगस्त की देर रात से हाईवे बंद करने की तैयारी सात अगस्त की रात से एनएच-58 को आम लोगों के लिए बंद करने की व्यवस्था पर मंथन चल रहा है। हाईवे के एक ओर कांवड़ियों की आवाजाही रहेगी, जबकि दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और पास वाले वाहन ही चलेंगे। बाकी वाहनों के लिए हाईवे बंद किया जाएगा। ये व्यवस्था 11 अगस्त तक रहेगी।