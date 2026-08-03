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कांवड़ियों की सुविधा के लिए रैपिड रेल और मेट्रो के 17 स्टेशनों के 20 पार्किंग बंद, शहर में भी एक लेन रिजर्व

By Yogesh Yadav
मेरठ, मुख्य संवाददाता
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पश्चिमी यूपी में कांवड़ियों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए मेरठ में रैपिड रेल और मेट्रो के 17 स्टेशनों के 20 पार्किंग स्थल बंद कर दिए गए हैं। हाईवे के बाद शहर में भी एक लेन कांवड़डियों के लिए रिजर्व कर दी गई है।

Kanwariyas Massive crowds
पश्चिमी यूपी खासकर मेरठ में कांवड़ियों का रेला दिखाई देने लगा है। इनके लिए कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

पश्चिमी यूपी में कांवड़ियों की बढ़ती संख्या और कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए मेरठ में प्रशासन ने रैपिड और मेरठ मेट्रो के 17 स्टेशनों के 20 पार्किंग स्थलों और प्रवेश-निकास द्वार को चार से 12 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही हाईवे के बाद शहर की एक लेन भी कांवरियों के लिए रिजर्व कर दी गई है।

एनसीआरटीसी की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी कर कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के मद्देनजर यात्रियों से सहयोग की अपील की है। यात्रियों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे स्टेशन के मुख्य द्वारों के बंद होने की स्थिति में वैकल्पिक प्रवेश-निकास द्वारों का उपयोग करें। यह भी कहा गया है कि यात्री अपने वाहनों को स्टेशन परिसर में पार्क करने से बचें। यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन या अन्य विकल्पों का सहारा लें।

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यात्रा के दौरान सुरक्षा जांच और भीड़भाड़ को देखते हुए यात्री अपने गंतव्य के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें। वैसे सुबह छह से रात्रि 10 बजे तक हर आठ मिनट पर मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली सराय काले खां तक रैपिड और मोदीपुरम से मेरठ साउथ के बीच मेरठ मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध रहेगी। एनसीआरटीसी के प्रवक्ता के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

इन रैपिड-मेट्रो के स्टेशनों पर पार्किंग, प्रवेश-निकास किए गए हैं बंद

मोदीपुरम गेट संख्या 02, मेरठ नॉर्थ-गेट संख्या 02, एमईएस कॉलोनी-गेट संख्या 02, बेगमपुल-गेट संख्या 02 एवं 03, भैसाली-गेट संख्या 02, मेरठ सेंट्रल- गेट संख्या 02, ब्रह्मपुरी-गेट संख्या 02, शताब्दी नगर-गेट संख्या 02, रिठानी-गेट संख्या 02, परतापुर-गेट संख्या 02, मेरठ साउथ-गेट संख्या 02, मोदीनगर नॉर्थ-गेट संख्या 02, मोदीनगर साउथ-गेट संख्या 02, मुरादनगर-गेट संख्या 02, दुहाई-गेट संख्या 03 एवं 04,गुलधर-गेट संख्या 02, गाज़ियाबाद - गेट संख्या 03 एवं 05।

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शहर में आज से कांवड़ियों के लिए एक लेन रिजर्व

शहर में कांवड़ मार्गों पर एक ओर की रोड को आज यानी मंगलवार रात 12 बजे से कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। इस रास्ते पर कांवड़ियों के अलावा कोई नहीं चल सकेगा। दूसरी ओर रोड पर टू-वे व्यवस्था के तहत वाहन चलते रहेंगे। इसके लिए पुलिस टीम को आदेश दिए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस को भी लगाया गया है। तीन चरण में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।

कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर पुलिस-प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाने में लगा है। फिलहाल कांवड़ियों की संख्या कम है, लेकिन मंगलवार को पंचक खत्म होने पर हरिद्वार से लाखों कांवड़ियों द्वारा कांवड़ लेकर वेस्ट यूपी में आने का इनपुट है। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारी कर रहा है। प्लानिंग के अनुसार मंगलवार रात 12 बजे से शहर में कांवड़ मार्गों पर एक ओर की रोड को कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

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इनमें मोदीपुरम से टैंक चौराहे से होते हुए बेगमपुल होकर दिल्ली रोड जाने वाले रास्ते को आरक्षित किया है। दूसरा रास्ता बेगमपुल से बच्चा पार्क होते हुए हापुड़ अड्डा और बिजली बंबा चौकी वाला रास्ता रहेगा। इसके अलावा हापुड़ अड्डे से गढ़ रोड की ओर जाने वाला एक ओर का रास्ता भी आरक्षित रहेगा।

वहीं, टैंक चौराहे से माल रोड होते हुए आने वाला रास्ता और कमिश्नर आवास चौराहे से जेल चुंगी होते हुए यूनिवर्सिटी आने वाली रोड का एक हिस्सा कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। बाकी शहर में पूर्ववत यातायात चलता रहेगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पहले से ही प्लानिंग की जा चुकी है।

तीन चरण में लागू होगी व्यवस्था

पुलिस अधिकारियों की मानें तो तीन चरण में व्यवस्था लागू की जाएगी। मंगलवार रात को ये व्यवस्था सिवाया टोल प्लाजा से लेकर टैंक चौराहे तक रहेगी। वहीं, बुधवार को ये व्यवस्था बेगमपुल तक कर दी जाएगी। कांवड़ियों की संख्या बढ़ी तो बुधवार रात को ही प्लानिंग बदलकर शहर के अंदर सभी कांवड़ मार्गों पर एक साथ व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस को लगाया गया है। तीसरे चरण में ये व्यवस्था शहर के बाहर तक रखी जाएगी।

सात अगस्त की देर रात से हाईवे बंद करने की तैयारी

सात अगस्त की रात से एनएच-58 को आम लोगों के लिए बंद करने की व्यवस्था पर मंथन चल रहा है। हाईवे के एक ओर कांवड़ियों की आवाजाही रहेगी, जबकि दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और पास वाले वाहन ही चलेंगे। बाकी वाहनों के लिए हाईवे बंद किया जाएगा। ये व्यवस्था 11 अगस्त तक रहेगी।

एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार शहर के अंदर कांवड़ मार्गों पर 4 अगस्त की रात 12 बजे से कांवड़ियों के लिए एक ओर का रास्ता आरक्षित कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था को तीन चरण में लागू करेंगे और पहले चरण में रुड़की रोड पर टैंक चौराहे तक टीम लगाई जाएगी। दूसरे चरण में बेगमपुल और तीसरे चरण में शहर से बाहर तक ये व्यवस्था रहेगी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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