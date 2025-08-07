पुलिस के सामने कांवड़ियो का बवाल, डीसीएम में तोड़फोड़ के बाद लगाई आग, ड्राइवर को भी पीटा
शाहजहांपुर में गुरुवार की तड़के कांवड़ियों ने बवाल कर दिया। मांस लदे ट्रक को देखते ही उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। गुस्साए कांवड़ियों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया और ट्रक ड्राइवर को भी बुरी तरह से पीटा।
यूपी के शाहजहांपुर में गुरुवार की तड़के कांवड़ियों ने बवाल कर दिया। मांस लदे ट्रक को देखते ही उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। गुस्साए कांवड़ियों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया और ट्रक ड्राइवर को भी बुरी तरह से पीटा। पुलिस के सामने ही कांवड़ियो ने उत्पात मचाया, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही। काफी देर तक यह ड्रामा चला। एसपी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
घटना गुरुवार तड़के तीन बजे कलान तहसील क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर जहांगीराबाद ढाबे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को कांवड़िए पटना देवकली मंदिर जा रहे थे। सड़क किनारे उन्हें एक डीसीएम दिखाई दिया, जिसमें से बदबू आ रही थी। कांवड़िए डीसीएम के पास आकर रुक गए और डीसीएम की जांच करने लगे। डीसीएम के अंदर से जानवरों के सींग और चमड़ा देखकर कांवड़ियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। कांवड़ियों ने डीसीएम में तोड़फोड़ शुरू कर दी। डीसीएम में मौजूद ड्राइवर को कांवड़ियो ने नीचे उतारा और पीटना शुरू कर दिया।
कांवड़ियो के बवाल की खबर पाकर पुलिस पहुंची, लेकिन मूकदर्शक बनी रही। कांवड़िए पुलिस के सामने ही उत्पात मचाते रहे। कांवड़ियो का गुस्सा इतने से भी शांत नहीं हुआ तो उन्होंने डीसीएम में आग लगा दी। एक घंटे में पूरी डीसीएम जलकर राख हो गई। डीसीएम में मांस मिलने को लोगों ने पुलिस पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि कई जगहों पर चेक पोस्ट और रूट डायवर्जन के बाद भी मंदिर के पास डीसीएम कैसे निकला। इस मामले में एसपी का कहना है कि वाद-विवाद के बाद डीसीएम के टायरों में आग लगाई गई थी। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।