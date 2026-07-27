कांवड़ यात्रा ट्रैफिक प्लान : दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर 30 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा रूट डायवर्जन

कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। इसके मददेनजर दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर 30 जुलाई से 12 अगस्त तक रूट डायवर्जन रहेगा। डायवर्जन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। इसके मददेनजर दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर 30 जुलाई से 12 अगस्त तक रूट डायवर्जन रहेगा।

कांवड़ यात्रा, शिवरात्रि और सावन के चारों सोमवार को लेकर पुलिस ने डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली-लखनऊ हाईवे-9 पर वाहनों का डायवर्जन 30 जुलाई से 12 अगस्त लागू रहेगा तक रहेगा। इसके बाद सावन मास के सभी सोमवार के लिए शनिवार, रविवार और सोमवार को तीन दिन भी यही डायवर्जन चलेगा। डायवर्जन प्लान सख्ती से लागू कराने के लिए जिले में विभिन्न प्वाइंट पर यातायात पुलिस की तैनाती की जाएगी। एसपी कुंवर ज्ञान्नजय ने बताया कि रूट डायवर्जन का सख्ती से पालन कराने और आसपास के जनपदों के अधिकारियों से सामांजस्य बनाने के निर्देश दिए हैं।

ऐसे गुजरेंगे भारी वाहन दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़ से गजरौला, अमरोहा, मुरादाबाद-बरेली और लखनऊ जाने वाले भारी वाहन हापुड़ के सिम्भावली कट से गंगा एक्सप्रेसवे पर (माइल स्टोन- मेरठ 32.5 किमी. से) यू-टर्न लेकर हसनपुर गंवा कट (अमरोहा क्षेत्र) और सम्भल कट होकर गंतव्य को जाएंगे।

लखनऊ-मुरादाबाद,गजरौला से गाजियाबाद, दिल्ली जाने वाला यातायात मुरादाबाद से गाजियाबाद दिल्ली जाने वाले भारी वाहन चंदौसी, सम्भल कट (सम्भल से वाया गंगा एक्सप्रेस वे होते हुए सिम्भावली कट के रास्ते होकर एनएच-9 से गन्तव्य को जाएंगे। गजरौला से आने वाले भारी वाहन गजरौला से हसनपुर गवा कट से गंगा एक्सप्रेस वे से होते हुए सिम्भावली कट के रास्ते होकर एनएच-9 से आगे जाएंगे।

संभल से गाजियाबाद, दिल्ली जाने वाला यातायात जनपद सम्भल से गाजियाबाद, दिल्ली जाने वाले भारी वाहन सम्भल-अनूपशहर रोड कट से गंगा एक्सप्रेस वे से होकर सिम्भावली हापुड़ से होकर गंतव्य को जाएंगे।

हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर से मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार व देहरादून जाने वाले भारी वाहन छिजारसी टोल प्लाजा से निजामपुर फ्लाई ओवर, सोना पम्प फ्लाई ओवर, थाना हापुड़ देहात के सामने से नीचे उतरकर ततारपुर चौराहा, टियाला अंडरपास से किठौर, परीक्षितगढ़, मवाना, बहसूमा होते हुए गंतव्य को जाएंगे।

देहरादून-मेरठ से मुरादाबाद जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन मेरठ से टियाला, किठौर, मवाना, बहसूमा, मीरापुर, बिजनौर, छजलैट होते हुए मुरादाबाद से अपने गंतव्य को जाएंगे।

नोट : कांवड़ियों की भीड़ भरने पर हल्के वाहनों के लिए भी यही रूट डावर्जन प्लान लागू किया जाएगा।

गंगा एक्सप्रेस वे से यातायात डायवर्जन का नया प्रयोग

पुलिस का कहना है कि आपात कालीन स्थिति में वैकल्पिक मार्ग गंगा एक्सप्रेस वे से यातायात डायवर्जन नया प्रयोग है, यदि यातायात डायवर्जन के समय कोई अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न होती है तो आंशिक रूप से पूर्व की भांति यातायात डायवर्जन लागू किया जाएगा।

यूटर्न कराकर वापस पेरिफेरल पर भेजा जाएगा दिल्ली व गाजियाबाद की ओर से मुरादाबाद व बरेली की ओर जाने वाले भारी वाहन लालकुआं से दादरी, सिकंदराबाद होते हुए डासना से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होते हुए दादरी जीटी रोड पर उतरकर सिकंदराबाद, बुलन्दशहर, नरौरा, बबराला, बहजोई, चन्दौसी होते हुए मुरादाबाद जाएंगे। यदि कोई भारी वाहन किसी कारणवश डासना से छिजारसी टोल प्लाजा पर आता है तो ऐसे वाहनो को यूटर्न कराकर वापस पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे की ओर भेजा जाएगा।

ब्रजघाट से जल लेकर अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली की ओर जाने वाले हल्के वाहन

ब्रजघाट से जल लेकर अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली जाने वाले कांवड़िये एनएच-9 की निर्धारित दक्षिणी लेन से जाएंगे।

डिवाइडर की दूसरी तरफ लेन पर आने जाने वाले हल्के व आवश्यक सेवा वाले वाहन ही चलेंगे।

ब्रजघाट से जल उठाकर हापुड़, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर जाने वाले कांवड़ियां

ब्रजघाट से जल उठाकर हापुड़, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर की ओर जाने वाले कांवड़िए ब्रजघाट से एनएच-9 की निर्धारित दक्षिणी पटरी से जाएंगे। डिवाइडर के दूसरी तरफ आने जाने वाले हल्के व आवश्यक सेवा वाले वाहन ही चलेंगे।

यहां की गई वन वे व्यवस्था धीरखेड़ा, मेरठ-हापुड़ बार्डर से चौकी साइलो प्रथम तक (कांवड़ मार्ग बायीं लाइन)

फ्रीगंज रोड से तहसील चौपला, सोना पेट्रोल पंप होते हुए बुलंदशहर-हापुड़ बार्डर तक (कांवड़ मार्ग बायीं लाइन)

ब्रजघाट से बक्सर अंडर पास तक (कांवड़ मार्ग बायीं लाइन)

बक्सर अंडरपास सिम्भावली से बाबूगढ़ पुराना हाइवे, ततारपुर चौराहा, तहसील चौराहा से सबली तक (कांवड़ मार्ग बायीं लाइन)

सावन माह के प्रत्येक सोमवार को रूट डायवर्जन की यह रहेगी व्यवस्था

31 जुलाई प्रातः 8.00 बजे से 3 अगस्त की रात्रि 8 बजे तक

7 अगस्त प्रातः 8.00 बजे से 13 अगस्त की रात्रि 8 बजे तक

14 अगस्त प्रातः 8.00 बजे से 17 अगस्त की रात्रि 8 बजे तक

21 अगस्त को प्रातः 8.00 बजे से 25 अगस्त की रात्रि 8 बजे तक

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कल से भारी वाहन बंद कांवड़ यात्रा को लेकर 29 जुलाई की मध्यरात्रि से दिल्ली-दून हाईवे (एनएच-58) और गंगनहर पटरी पर भारी वाहनों का आवागमन 12 अगस्त तक पूरी तरह बंद रहेगा। भारी वाहनों का आवागमन 12 अगस्त तक बंद रहेगा। 29 जुलाई से 4 अगस्त तक हल्के व माध्यम वाहन एनएच-58 पर बाईं लेन में चलेते रहेंगे, चार अगस्त की रात से हाईवे पर सभी प्रकार के वाहनों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग कर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।

यह है डायवर्जन प्लान 29 जुलाई की रात 12 बजे से 12 अगस्त तक कांवड़ यात्रा नहर पटरी और एनएच-58 पर भारी वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।

29 जुलाई की रात 12 बजे से 12 अगस्त तक मुजफ्फरनगर से मीरापुर से होते हुए गंगा बैराज, बिजनौर मार्ग पर भारी वाहन बंद रहेंगे।

29 जुलाई की रात 12 बजे से चार अगस्त की रात 12 बजे तक हल्के एवं मध्यम वाहन एनएच-58 की बायीं लेन पर चलेंगे। एनएच-58 की दायीं लेन हरद्विार से आने वाले कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेगी।

4 अगस्त की रात 12 बजे से एनएच-58 पर सभी प्रकार के वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। वैकल्पिक मार्ग के तौर पर हरद्विार की तरफ से आने एवं जाने वाले सभी वाहन देवबंद-रामपुर तिराहा जानसठ रोड से रामराज-मवाना मार्ग से मेरठ पहुंचेंगे तथा इसी मार्ग से वापस आएंगे।