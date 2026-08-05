कांवड़ यात्रा: दारुल उलूम ने छात्रों के बाजार, हाईवे और मार्ग पर जाने पर लगाई रोक, चेताया भी

नोटिस में छात्रों को दारुल उलूम द्वारा जारी ID कार्ड अपने पास रखने की भी हिदायत देते हुए कहा गया है कि दिन ढलने के बाद किसी भी छात्र को बिना पहचान पत्र दिखाए संस्था के परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्र को स्मार्ट फोन का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर संस्था से निष्कासन की चेतावनी भी दी गई है।

कांवड़ यात्रा को लेकर सहारनपुर के दारुल उलूम ने अपने मदरसों में पढ़ रहे तलबा (छात्रों )को अनावश्यक यात्रा न करने की हिदायत दी है। साथ ही बाज़ार, हाईवे और उन स्थानों पर जाने पर भी प्रतिबंधित लगा दिया है जहां से कांवड़ियों का आवागमन होता है। चस्पा नोटिस में तलबा को मल्टीमीडिया मोबाइल (स्मार्ट फोन) का प्रयोग करते हुए मिलने पर संस्था से निष्कासन की चेतावनी भी दी गई है।

दारुल उलूम के दारुल इकामा (छात्रावास) प्रभारी अशरफ अब्बास द्वारा तलबा को जारी आदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने तलबा से बाजार, स्टेट हाईवे और उन सभी स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है जहां से कांवड़ियों का आना-जाना होता है। इतना ही नहीं अनावश्यक यात्रा से बचने और अत्यंत आवश्यकता होने पर केवल ट्रेन के रिजर्व कोच में ही सफर करने के निर्देश दि गए हैं। नोटिस में छात्रों को दारुल उलूम द्वारा जारी आईडी कार्ड अपने पास रखने की भी हिदायत देते हुए कहा गया है कि दिन ढलने के बाद किसी भी छात्र को बिना पहचानपत्र दिखाए संस्था के परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा छात्र को स्मार्ट फोन का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर संस्था से निष्कासन की चेतावनी भी दी गई है। छात्रों को सलाह दी गई है कि अपना घर परिवार छोड़कर यहां आए हैं इसलिए पढ़ाई और धार्मिक कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह गंभीर रहें।

कांवड़ यात्रा के लिए अभेद सुरक्षा कवच श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारु और सुविधाजनक बनाने के लिए सहारनपुर जिला प्रशासन ने इस बार व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे कांवड़ मार्ग को तीन सुपर जोन, 11 जोन और 23 सेक्टर में विभाजित कर 69 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। चार कंट्रोल रूम स्थापित कर 54 अधिकारियों और कर्मचारियों को तीन शिफ्टों में तैनात किया गया है। शिवभक्तों को निर्बाध सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्ट्रीट लाइट, जनरेटर, अलग-अलग शौचालय, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी और प्रमुख मंदिरों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान लाखों शिवभक्तों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने पूरे कांवड़ मार्ग पर बहुस्तरीय प्रबंधन व्यवस्था लागू कर दी है।