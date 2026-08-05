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कांवड़ यात्रा: दारुल उलूम ने छात्रों के बाजार, हाईवे और मार्ग पर जाने पर लगाई रोक, चेताया भी

By Ajay Singh
संवाददाता, सहारनपुर
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नोटिस में छात्रों को दारुल उलूम द्वारा जारी ID कार्ड अपने पास रखने की भी हिदायत देते हुए कहा गया है कि दिन ढलने के बाद किसी भी छात्र को बिना पहचान पत्र दिखाए संस्था के परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्र को स्मार्ट फोन का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर संस्था से निष्कासन की चेतावनी भी दी गई है।

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दारुल उलूम ने छात्रों के बाजार, हाईवे और मार्ग पर जाने पर लगाई रोक, चेताया भी

कांवड़ यात्रा को लेकर सहारनपुर के दारुल उलूम ने अपने मदरसों में पढ़ रहे तलबा (छात्रों )को अनावश्यक यात्रा न करने की हिदायत दी है। साथ ही बाज़ार, हाईवे और उन स्थानों पर जाने पर भी प्रतिबंधित लगा दिया है जहां से कांवड़ियों का आवागमन होता है। चस्पा नोटिस में तलबा को मल्टीमीडिया मोबाइल (स्मार्ट फोन) का प्रयोग करते हुए मिलने पर संस्था से निष्कासन की चेतावनी भी दी गई है।

दारुल उलूम के दारुल इकामा (छात्रावास) प्रभारी अशरफ अब्बास द्वारा तलबा को जारी आदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने तलबा से बाजार, स्टेट हाईवे और उन सभी स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है जहां से कांवड़ियों का आना-जाना होता है। इतना ही नहीं अनावश्यक यात्रा से बचने और अत्यंत आवश्यकता होने पर केवल ट्रेन के रिजर्व कोच में ही सफर करने के निर्देश दि गए हैं। नोटिस में छात्रों को दारुल उलूम द्वारा जारी आईडी कार्ड अपने पास रखने की भी हिदायत देते हुए कहा गया है कि दिन ढलने के बाद किसी भी छात्र को बिना पहचानपत्र दिखाए संस्था के परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा छात्र को स्मार्ट फोन का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर संस्था से निष्कासन की चेतावनी भी दी गई है। छात्रों को सलाह दी गई है कि अपना घर परिवार छोड़कर यहां आए हैं इसलिए पढ़ाई और धार्मिक कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह गंभीर रहें।

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कांवड़ यात्रा के लिए अभेद सुरक्षा कवच

श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारु और सुविधाजनक बनाने के लिए सहारनपुर जिला प्रशासन ने इस बार व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे कांवड़ मार्ग को तीन सुपर जोन, 11 जोन और 23 सेक्टर में विभाजित कर 69 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। चार कंट्रोल रूम स्थापित कर 54 अधिकारियों और कर्मचारियों को तीन शिफ्टों में तैनात किया गया है। शिवभक्तों को निर्बाध सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्ट्रीट लाइट, जनरेटर, अलग-अलग शौचालय, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी और प्रमुख मंदिरों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान लाखों शिवभक्तों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने पूरे कांवड़ मार्ग पर बहुस्तरीय प्रबंधन व्यवस्था लागू कर दी है।

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जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान के निर्देश पर यात्रा मार्ग को तीन सुपर जोन में विभाजित किया है, ताकि हर स्तर पर निगरानी और त्वरित कार्रवाई की जा सके। तीन सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। इनके अधीन 11 जोन बनाए हैं, जिनकी जिम्मेदारी 11 जोनल मजिस्ट्रेट संभालेंगे। 23 सेक्टरों में कुल 69 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्टों में ड्यूटी करेंगे, कांवड़ मार्ग पर चौबीसों घंटे प्रशासनिक निगरानी बनी रहे। यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटने के लिए प्रशासन ने चार कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। इन कंट्रोल रूम में 54 अधिकारियों और कर्मचारियों की तीन शिफ्टों में 24 घंटे तैनाती की गई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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