कानपुर में नॉर्थ ज़ोन डांस प्रतियोगिता में यूनाइटेड पब्लिक ने मारी बाजी, बेटियों के नृत्य ने भरा

कानपुर के उर्वशी बाजपेई इंटर स्कूल डांस प्रतियोगिता (नॉर्थ ज़ोन 2025) का सफल आयोजन हडर्ड हाई स्कूल में किया गया। प्रतियोगिता का विषय “सामाजिक मुद्दे” था। यह भव्य आयोजन मिसेज़ लुइसा जोसेफ के कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रभर के युवा प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में यूनाइटेड पब्लिक स्कलू प्रथम, वीरेंद्र स्वरूप अवधपुरी द्वितीय और सीलिंग हाउस तृतीय स्थान पर रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ हडर्ड हाई स्कूल की प्रिंसिपल मिसेज़ लुइसा जोसेफ ने किया। प्रतियोगिता में सैंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल समेत कुल 12 विद्यालयों ने भाग लिया, जिनमें 103 छात्र प्रतिभागी और 24 सहयोगी शिक्षक उपस्थित थे। सेंट मैरी की बेटियों ने समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध और असुरक्षा को लेकर ग्रुप डांस पेश किया कर नारी सशक्तिकरण का अद्भुत उदाहरण पेश किया। बेटियों के इस जोश ने प्रतियोगिता के मंच पर नई ऊर्जा का संचार भर दिया। निर्णायक मंडल में डॉ. संगीता श्रीवास्तव, वंदना देव रॉय और रेणु शाह शामिल थीं, जबकि विशेष अतिथि के रूप में विरेंद्र स्वरूप अवधपुरी विद्यालय की प्रिंसिपल ने उपस्थिति दर्ज कराई। समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ तीन स्कूलों की टीमों को चमकदार ट्रॉफियों से सम्मानित किया गया। साथ ही सभी प्रतिभागी टीमों को भागीदारी प्रमाणपत्र और विद्यालय ध्वज भेंट किए गए, जो उनके प्रयासों की सराहना का प्रतीक थे।