Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsकानपुरUnited Public won North Zone Dance Competition Kanpur daughter dances won hearts audience
कानपुर में नॉर्थ ज़ोन डांस प्रतियोगिता में यूनाइटेड पब्लिक ने मारी बाजी, बेटियों के नृत्य ने भरा

कानपुर में नॉर्थ ज़ोन डांस प्रतियोगिता में यूनाइटेड पब्लिक ने मारी बाजी, बेटियों के नृत्य ने भरा

संक्षेप: कानपुर के उर्वशी बाजपेई इंटर स्कूल डांस प्रतियोगिता (नॉर्थ ज़ोन 2025) का सफल आयोजन हडर्ड हाई स्कूल में किया गया। प्रतियोगिता का विषय “सामाजिक मुद्दे” था।

Sat, 1 Nov 2025 06:31 PMDinesh Rathour हिन्दुस्तान, कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

कानपुर के उर्वशी बाजपेई इंटर स्कूल डांस प्रतियोगिता (नॉर्थ ज़ोन 2025) का सफल आयोजन हडर्ड हाई स्कूल में किया गया। प्रतियोगिता का विषय “सामाजिक मुद्दे” था। यह भव्य आयोजन मिसेज़ लुइसा जोसेफ के कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रभर के युवा प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में यूनाइटेड पब्लिक स्कलू प्रथम, वीरेंद्र स्वरूप अवधपुरी द्वितीय और सीलिंग हाउस तृतीय स्थान पर रहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कार्यक्रम का शुभारंभ हडर्ड हाई स्कूल की प्रिंसिपल मिसेज़ लुइसा जोसेफ ने किया। प्रतियोगिता में सैंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल समेत कुल 12 विद्यालयों ने भाग लिया, जिनमें 103 छात्र प्रतिभागी और 24 सहयोगी शिक्षक उपस्थित थे। सेंट मैरी की बेटियों ने समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध और असुरक्षा को लेकर ग्रुप डांस पेश किया कर नारी सशक्तिकरण का अद्भुत उदाहरण पेश किया। बेटियों के इस जोश ने प्रतियोगिता के मंच पर नई ऊर्जा का संचार भर दिया। निर्णायक मंडल में डॉ. संगीता श्रीवास्तव, वंदना देव रॉय और रेणु शाह शामिल थीं, जबकि विशेष अतिथि के रूप में विरेंद्र स्वरूप अवधपुरी विद्यालय की प्रिंसिपल ने उपस्थिति दर्ज कराई। समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ तीन स्कूलों की टीमों को चमकदार ट्रॉफियों से सम्मानित किया गया। साथ ही सभी प्रतिभागी टीमों को भागीदारी प्रमाणपत्र और विद्यालय ध्वज भेंट किए गए, जो उनके प्रयासों की सराहना का प्रतीक थे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Kanpur News Video Viral

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।