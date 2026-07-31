Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: आठ साल की मासूम से छेड़छाड़ में पांच साल कैद, 30 हजार जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर में एक युवक को 8 साल की बच्ची से छेड़खानी के लिए दोषी करार दिया गया और 5 साल की कैद तथा 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह घटना 2017 में ज्वालादेवी मंदिर के पास हुई थी। आरोपी को बच्ची की माँ की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।

Kanpur News: आठ साल की मासूम से छेड़छाड़ में पांच साल कैद, 30 हजार जुर्माना

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। आठ साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। पीड़िता की मां ने चमनगंज थाने में सात अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बतौर आरोप उनकी आठ साल की बेटी सुबह 9:30 बजे ज्वालादेवी मंदिर के पास खेलने गई थी। थोड़ी देर बाद वह रोते हुए घर आयी। पूछने पर बताया कि चमनगंज के श्रीनगर इलाके में रहने वाला पप्पू उसे फूल तोड़ने के बहाने अपने साथ कमरे में ले गया और अश्लील हरकत की।

ये भी पढ़ें:आठ साल की मासूम से छेड़छाड़ में पांच साल कैद, 30 हजार जुर्माना

बच्ची के शोर मचाने पर बुजुर्ग पुजारी ने उसे छुड़ाया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने बच्ची के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।