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Kanpur News: मेडिकल छात्रों ने निकाली नशा मुक्ति जागरुकता रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। स्वतंत्रता का संकल्प-युवा नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

मेडिकल छात्रों ने निकाली नशा मुक्ति जागरुकता रैली
मेडिकल छात्रों ने निकाली नशा मुक्ति जागरुकता रैली

Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। स्वतंत्रता का संकल्प-युवा नशा मुक्ति" अभियान के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा सोमवार को एक विशाल जन-जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. अम्बरीश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित इस रैली का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। प्रतिभागियों ने नशा छोड़ें, जीवन जोड़ें, स्वस्थ युवा, सशक्त भारत, नशा मुक्त भारत, विकसित भारत जैसे नारों के माध्यम से आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। प्राचार्य ने कहाकि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए अभिशाप है तथा राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।

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उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ, जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया तथा कहाकि नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं। रैली के समापन पर महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों, चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने "नशा मुक्त युवा-विकसित भारत के निर्माण के लिए सामूहिक शपथ ली। कार्यक्रम में डॉ. वंदना सिंह, डॉ. सोनल अमित, डॉ. नासिर महमूद, डॉ. संजीव रोहतगी, डॉ. हामिद अंसारी, डॉ. रूबी द्विवेदी, डॉ. प्रतीक, डॉ. शैलेन्द्र, डॉ. प्रसून, डॉ. मोहित, डॉ. विमल, डॉ. श्वेता एवं डॉ. सविता सहित महाविद्यालय के अनेक चिकित्सकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

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