Kanpur News: जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत

Kanpur News: कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के रहने वाले एक युवक ने शुक्रवार देर शाम जहरीला पदार्थ खा लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। जानकारी होने पर परिजन उसे गंभीर हालत में सीएचसी रसूलाबाद ले गए। वहां इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक छानबीन के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोपालपुर गांव का रहने वाला 20 वर्षीय रजोल पुत्र देवीदयाल दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। आठ दिन पहले ही वह गांव आया था। शराब पीने का आदी होने के कारण उसका अक्सर घर में विवाद होता रहता था।

शुक्रवार देर शाम पिता व परिजनों से झगड़ने के बाद उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। जानकारी होने पर परिजन उसे देर रात सीएचसी रसूलाबाद ले गए। वहां मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इससे वहां कोहराम मच गया। बेटे की मौत से उसकी मां इंद्रा देवी बदहवास हो गईं, जबकि भाई पवन कुमार, यातेंद्र उर्फ मझले, गोविंद बिलख उठे। सूचना पर रसूलाबाद थाने से एसआई नरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ व छानबीन की। इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंस्पेक्टर रसूलाबाद शिव नारायण सिंह ने बताया कि प्राथमिक छानबीन में नशेबाजी व गृह कलह में घटना होने की बात सामने आई है। मामले की गहन छानबीन हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।