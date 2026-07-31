Kanpur News: जुआ खेलने का विरोध करने पर युवक को पीटा
Kanpur News: अहिरवां के मवैया गांव में जुआ खेलने का विरोध करने पर आरोपित ने युवक को लाठी-डंडों से पीटा। पीड़ित ने चकेरी थाने में मामला दर्ज कराया है। आरोपी अर्जन ने पीड़ित से गाली गलौज की और रास्ते में उस पर हमला किया। थाना प्रभारी ने कहा कि जांच चल रही है।
Kanpur News: चकेरी। अहिरवां के मवैया गांव में इलाके में जुआ खेलने का विरोध करने पर आरेपित ने युवक को लाठी-डंडों से पीटा। पीड़ित ने आरोपित के खिलाफ चकेरी थाने में मामला दर्ज कराया है। मवैया गांव निवासी संदीप के अनुसार इलाके का रहने वाला युवक अर्जन साथियों के साथ इलाके में जुआ खेलता है। पीड़ित ने बताया कि बीती 26 जुलाई को उनके घर के सामने जुआ खेला जा रहा था। आरोप है कि अर्जन को जुआ खेलने पर मना किया तो वह गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपित अर्जुन ने लाठी-डंडे से जमकर पीटा। इसके बाद वह फरार हो गया।
थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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