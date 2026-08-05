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Kanpur News: निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा युवक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: रसूलाबाद के एक गांव में एक युवती ने पुलिस को बताया कि साहबे आलम उसके साथ निकाह का झांसा देकर पिछले तीन वर्षों से शारीरिक संबंध बना रहा था। 27 जुलाई को उसने घर में घुसकर दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

Kanpur News: निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा युवक

Kanpur News: रसूलाबाद ,संवाददाता। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी युवती ने पुलिस को बताया कि भीखदेव कहिजरी निवासी साहबे आलम निकाह का झांसा देकर पिछले तीन साल से संबंध बनाता रहा है।27 जुलाई रात घर में घुसकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पुलिस ने शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू की है।

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