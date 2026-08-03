Kanpur News: टैंकर की चपेट में आने से युवक की मौत
Kanpur News: सचेंडी में भौंती-बीपीसीएल रोड पर एक टैंकर की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक अंश वर्मा की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक टैंकर के पास से गुजरने का प्रयास कर रहा था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
Kanpur News: सचेंडी। भौंती-बीपीसीएल रोड के मोड़ के पास टैंकर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक टैंकर समेत मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक टैंकर के बगल से निकलने का प्रयास कर रहा था, तभी वह उसकी चपेट में आ गया। इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि मृतक की पहचान आधार कार्ड के आधार पर इटावा जसवंतनगर निवासी 20 वर्षीय अंश वर्मा के रूप में हुई है। परिजनों की सूचना देने के साथ शव पोस्टमार्टम भिजवा दिया है।
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