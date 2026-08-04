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Kanpur News: बिधनू में खेत में करंट की चपेट में आने से एक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में खेतों में धान की रोपाई कर रहे एक युवक की करंट लगने से मृत्यु हो गई। घटना मंगलवार सुबह की है, जिसमें दो अन्य लोग भी झुलस गए। मृतक कपिल के परिवार में कोहराम मच गया है। झुलसे हुए व्यक्तियों को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Kanpur News: बिधनू में खेत में करंट की चपेट में आने से एक की मौत

Kanpur News: कानपुर। बिधनू थाना क्षेत्र के मझावन में खेतों की रोपाई कर रहे एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि दो लोग झुलस गए। दोनों को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार सुबह जगदीशपुर निवासी 30 वर्षीय कपिल, अमन और सृष्टि शिवदत्त के खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। खेत पर लगे पोल से जुड़ा बिजली का तार टूटकर नीचे गिर गया था। पानी भरा होने की वजह से खेत में करंट दौड़ रहा था। अनजाने में पहुंचे तीनों लोग करंट की चपेट में आ गए। आनन-फानन आसपास के खेतों में काम कर रहे अन्य लोग पहुंचे और किसी तरह तीनों को बचाकर बिधनू सीएचसी पहुंचाया।

यहां डॉक्टरों ने कपिल को मृत घोषित कर दिया। अन्य झुलसे दोनों लोगों को उर्सला रेफर कर दिया। कपिल की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

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