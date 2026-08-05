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Kanpur News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: सरसौल के महाराजपुर थाना क्षेत्र में महाना कोल्ड स्टोर के सामने मंगलवार रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से लगभग 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक बाइक से गलत दिशा में जा रहा था। पुलिस ने पंजीकरण नंबर से मृतक की पहचान का प्रयास शुरू किया है।

Kanpur News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

Kanpur News: सरसौल। महाराजपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात महाना कोल्ड स्टोर के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार करीब 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक युवक बाइक से गलत दिशा में जा रहा था। इसी दौरान सामने से आए अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक की मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि बाइक के पंजीकरण नंबर के आधार पर मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है।

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