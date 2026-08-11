Kanpur News: विहिप के अखंड भारत संकल्प में नशामुक्ति का गूंजा मुद्दा
Kanpur News: कानपुर। विश्व हिन्दू परिषद के श्रद्धानंद प्रखंड स्थित गुरु नारायण खत्री विद्या मंदिर में अखंड
Kanpur News: कानपुर। विश्व हिन्दू परिषद के श्रद्धानंद प्रखंड स्थित गुरु नारायण खत्री विद्या मंदिर में अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम हुआ। मुख्य वक्ता व प्रांत मंत्री राजू पोरवाल ने विभाजन की विभीषिका के विषय में बताया कि आज भी हम अलग-अलग तरीके से कैसे गुलाम हैं। नशा मुक्ति के संदर्भ में कहा कि इससे कैसे छुटकारा पाना है। कैसे नशे को उखाड़ फेंकना है और कैसे आज नशा लोगों के दिमाग में है। अपनी युवा पीढ़ी को इससे बचाना जरूरी है। मंगलवार कार्यक्रम में प्रांत सह संयोजिका दुर्गा वाहिनी वैशाली, विद्यालय के प्रधानाचार्य एमडी द्विवेदी, जिला संयोजक मोहित, आशीष, अर्चना, कालीचरण, गौरव झा, पीयूष, विकास रोहतगी, माधव, नकुल, राजकुमार रहे।
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