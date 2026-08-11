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Kanpur News: श्री अग्रसेन महिला : मानसी अग्रवाल हरियाली तीज क्वीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर। श्री अग्रसेन महिला समिति ने मंगलवार को केडी पैलेस में हरियाली तीज उत्सव का

Kanpur News: श्री अग्रसेन महिला : मानसी अग्रवाल हरियाली तीज क्वीन

Kanpur News: कानपुर। श्री अग्रसेन महिला समिति ने मंगलवार को केडी पैलेस में हरियाली तीज उत्सव का आयोजन किया। मानसी अग्रवाल को तीज क्वीन चुना गया। मुख्य आकर्षण रेनबो (इंद्रधनुष) थीम रही। महिलाओं ने ऐसे में सतरंगी परिधान धारण कर उत्साह बढ़ाया। इसका मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया के युग में कमजोर होते रिश्तों को देखते हुए रिश्तों में प्यार, सौहार्द और एकजुटता को बढ़ावा देना था। उत्सव में तंबोला गेम का आनन्द उठाया। समिति की सदस्यों ने सावन व तीज के गीतों पर शानदार नृत्य एवं संगीत की प्रस्तुतियां देकर समां बांध दिया। एकता जैन ने अपने संचालन से उत्साह भरा। यहां समिति अध्यक्ष कामिनी अग्रवाल, मंत्री अनीता गर्ग, कृष्णा अग्रवाल, वीना अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल, रचना अग्रवाल, शशि अग्रवाल, सरिता अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, राज गोयल आदि मौजूद रहे।

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निर्णायक के रूप में भावना मिश्रा की उपस्थिति रही। यहां श्री महाराजा अग्रसेन जयंती समिति की अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, महामंत्री मनीष दर्पण और कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल भी मौजूद रहे।

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