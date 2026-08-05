Kanpur News: जागेश्वर मंदिर परिसर के दंगल में आएंगे चिमचिम डोगरा
Kanpur News: कानपुर। जागेश्वर मंदिर परिसर में इस बार 309 वर्ष पुराना दंगल 10 अगस्त को होगा।
Kanpur News: कानपुर। जागेश्वर मंदिर परिसर में इस बार 309 वर्ष पुराना दंगल 10 अगस्त को होगा। इसमें भूटान के चिमचिम डोगरा पहलवान भी भाग लेंगे। उनके अलावा नेपाल, हरियाणा, दिल्ली, गाजियाबाद और अनेक स्थानों से पहलवान आ रहे हैं। महिला पहलवानों को भी आमंत्रित किया गया है। वह झांसी व पूर्वांचल से आ रही हैं। संयोजक जितेंद्र पांडेय ने बताया कि यहां चार ट्रक मिट्टी मंगाई गई है। इसमें हल्दी, दूध, दही आदि का मिश्रण कर मुलायम बनाया जाएगा ताकि यह सॉफ्ट गद्दे का अहसास करा सके। दंगल का उद्देश्य यह है कि बच्चे मोबाइल छोड़ कर सेहत की ओर ध्यान दें।
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