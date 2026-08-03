Kanpur News: आवास विकास परिषद के सहायक अभियंता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Kanpur News: कल्याणपुर, संवाददाता। एक ठेकेदारी फर्म के मुनीम से मारपीट के मामले में उप्र आवास एवं विकास परिषद विद्युत खंड-3 के सहायक अभियंता के खिलाफ कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस ने यह कार्रवाई सीजेएम प्रदीप कुमार शुक्ला के रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश के बाद हुई है। सूरज प्रसाद द्विवेदी एंड संस के मुनीम केशवपुरम निवासी सचिन अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि उनकी फर्म ने ठेका लेने के लिए सिक्योरिटी मनी के रूप में दो लाख रुपये की एफडीआर आवास विकास परिषद कार्यालय में जमा की थी। इसी एफडीआर को वापस लेने वह अधिशाषी अभियंता कार्यालय गए थे।

वहां सहायक अभियंता आनंद अवस्थी के भ्रष्टाचार की शिकायत की तो आनंद को बुलाया गया। आनंद उन्हें देखकर आग बबूला हो गए और भद्दी-भद्दी गालियां देनी शुरू कर दीं। विवाद करते हुए बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की गई। कार्यालय के दूसरे कर्मचारियों ने उन्हें बचाया। घटना के बाद जब वह थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। सचिन के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने कल्याणपुर थाने से रिपोर्ट मांगी। पुलिस ने रिपोर्ट में बताया गया कि सचिन ने ही आनंद के साथ मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि एफआईआर से साफ है कि मारपीट की घटना हुई है। सचिन को भी चोटें आई हैं। इसलिए उनका केस भी दर्ज किया जाना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मुनीम की शिकायत पर सहायक अभियंता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कल्याणपुर इंस्पेक्टर केशव तिवारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।