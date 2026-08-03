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Kanpur News: नौ साल पुराने वैट बकाये में खाता सीज, 8.70 लाख रोके

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। नौ साल पुराने वैट बकाया से जुड़े एक मामले में एसजीएसटी ने

Kanpur News: नौ साल पुराने वैट बकाये में खाता सीज, 8.70 लाख रोके

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। नौ साल पुराने वैट बकाया से जुड़े एक मामले में एसजीएसटी ने बैंक खाते में जमा 8.70 लाख रुपये पर रोक लगा दी। पीड़ित का आरोप है कि जिस फर्म के बकाये की कार्रवाई की गई, उसमें वह नौ वर्ष पहले केवल कर्मचारी था। व्यापार मंडल के हस्तक्षेप के बाद अपर आयुक्त ने मामले की जांच कर समाधान का आश्वासन दिया है। पीड़ित दीपक डारोलिया ने बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने नई फर्म बनाकर सीमेंट का कारोबार शुरू किया था। इसी फर्म के कोटक महिंद्रा बैंक खाते में जमा 8.70 लाख रुपये पर विभाग ने रोक लगा दी।

बैंक से सूचना मिलने पर वह लखनपुर स्थित राज्य कर कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 में संबंधित फर्म में वह केवल कर्मचारी थे। पुरानी फर्म के वैट बकाये से उनका कोई संबंध नहीं है। यह भी बताया कि उस समय फर्म ने कई महीनों का वेतन तक नहीं दिया था। दीपक का कहना है कि वर्तमान खाते में जमा पूरी राशि उनकी सीमेंट कंपनी के कारोबार की है। विभागीय जांच के दौरान कंप्यूटर रिकॉर्ड देखने के बाद उपायुक्त ने भी स्वीकार किया कि वह संबंधित फर्म के साझेदार नहीं थे। इसके बावजूद खाते से रोक तत्काल हटाने से इंकार कर दिया गया। इसके बाद दीपक ने भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र से संपर्क किया। ज्ञानेश मिश्र ने बताया कि पूरे मामले से अपर आयुक्त ग्रेड-एक सान्या छाबड़ा को अवगत कराया गया है और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। अपर आयुक्त ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई और समाधान का आश्वासन दिया है।

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