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Kanpur News: त्यागी महाराज आश्रम में हुआ पूजन-अर्चन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: शिवली। मैथा क्षेत्र के बैरी सवाई के मजरा हृदयपुर गांव में स्थित क्षेत्रीय लोगों की

Kanpur News: त्यागी महाराज आश्रम में हुआ पूजन-अर्चन

Kanpur News: शिवली। मैथा क्षेत्र के बैरी सवाई के मजरा हृदयपुर गांव में स्थित क्षेत्रीय लोगों की धर्म व आस्था का केंद्र त्यागी महाराज आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां पर श्रद्धालु भक्तों ने खड़ेश्वरी महाराज का पूजन-अर्चन किया। इसके बाद दरबार में मत्था टेक कर यहां पर आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर राहुल वर्मा, सोनू दीक्षित, मुलायम यादव, गोलू चौरसिया आदि मौजूद रहे।

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