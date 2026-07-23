Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: आदर्श जीवनशैली में योग व ध्यान जरूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर के एसएन सेन डिग्री कॉलेज में महिला स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वावलंबन पर कार्यशाला हुई। मुख्य वक्ता नीरू तिवारी ने आदर्श जीवनशैली, योग और ध्यान के महत्व पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने नियमित प्राणायाम अभ्यास की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मौके पर कॉलेज प्रबंधन और कई प्रोफेसर भी उपस्थित रहे।

Kanpur News: आदर्श जीवनशैली में योग व ध्यान जरूरी

Kanpur News: कानपुर। प्रमुख संवाददाता एसएन सेन डिग्री कॉलेज में महिला स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वावलंबन को लेकर चल रही कार्यशाला में गुरुवार को आदर्श जीवनशैली विषय पर व्याख्यान हुआ। मुख्य वक्ता नीरू तिवारी ने जैविक घड़ी और मेलाटोनिन हार्मोन के महत्व को समझाया। कहा, आदर्श जीवनशैली में योग व ध्यान का सम्मिलित होना जरूरी है। अनुलोम-विलोम, प्राणाकर्षण, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, उज्जाई जैसे पांच प्राणायाम का अभ्यास नियमित करना चाहिए। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्या प्रो. सुमन, प्रो. गार्गी यादव, डॉ. प्रीति सिंह, प्रो. निशि प्रकाश, प्रो. रेखा चौबे आदि मौजूद रहीं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।