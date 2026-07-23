Kanpur News: आदर्श जीवनशैली में योग व ध्यान जरूरी
Kanpur News: कानपुर के एसएन सेन डिग्री कॉलेज में महिला स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वावलंबन पर कार्यशाला हुई। मुख्य वक्ता नीरू तिवारी ने आदर्श जीवनशैली, योग और ध्यान के महत्व पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने नियमित प्राणायाम अभ्यास की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मौके पर कॉलेज प्रबंधन और कई प्रोफेसर भी उपस्थित रहे।
Kanpur News: कानपुर। प्रमुख संवाददाता एसएन सेन डिग्री कॉलेज में महिला स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वावलंबन को लेकर चल रही कार्यशाला में गुरुवार को आदर्श जीवनशैली विषय पर व्याख्यान हुआ। मुख्य वक्ता नीरू तिवारी ने जैविक घड़ी और मेलाटोनिन हार्मोन के महत्व को समझाया। कहा, आदर्श जीवनशैली में योग व ध्यान का सम्मिलित होना जरूरी है। अनुलोम-विलोम, प्राणाकर्षण, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, उज्जाई जैसे पांच प्राणायाम का अभ्यास नियमित करना चाहिए। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्या प्रो. सुमन, प्रो. गार्गी यादव, डॉ. प्रीति सिंह, प्रो. निशि प्रकाश, प्रो. रेखा चौबे आदि मौजूद रहीं।
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