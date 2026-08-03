Kanpur News: पंचायत विकास योजना के लिये दिया गया प्रशिक्षण

Kanpur News: शिवली, संवाददाता। मैथा ब्लॉक सभागार में ग्राम विकास अधिकारियों व पंचायत सहायकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। इसका शुभारंभ बीडीओ विपुल विक्रम सिंह व एडीओ पंचायत वीरेंद्र पाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। यह कार्यशाला पंचायत विकास योजना पर केंद्रित थी, जिसमें सभी पंचायत सहायकों व ग्राम विकास अधिकारियों ने भाग लिया। मैथा ब्लॉक सभागार में सोमवार को आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए सहायक ग्राम विकास अधिकारी पंचायत वीरेंद्र पाल ने कहाकि ग्राम पंचायत विकास योजना ग्राम पंचायतों के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, सड़क नाली खड़ंजा निर्माण, जल संरक्षण, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास और जैसी सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओ को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

वहीं डीपीआरसी की मास्टर ट्रेनर के तौर पर अतिरिक्त फैकल्टी सैफाली यादव ने आगामी पंचायत विकास योजना को गुणवत्तापूर्ण बनाने, ग्रामीण जलापूर्ति एसएलडब्ल्यूएम-2026 के निर्देशों एवं मेरी पंचायत हरित पंचायत जैसे विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं मास्टर ट्रेनर ज्योती कुशवाहा ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल का लाइव डेमो प्रस्तुत किया। उन्होंने पंचायत सहायकों व ग्राम विकास अधिकारियों को बताया कि कार्ययोजना को पोर्टल पर चरणबद्ध तरीके से कैसे भरे जायेंगे और उसमें आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा। वहीं ट्रेनर मोहित गुप्ता ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना गांव के सम्पूर्ण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह ग्राम विकास का भविष्य तय करती है। इस मौके पर सचिव गौरव मिश्र, अवधेश सिंह पटेल, अनिल कुमार, देवी प्रसाद, पवन सिंह, ब्रजेश कुमार व शिल्पी गुप्ता आदि मौजूद रहे।