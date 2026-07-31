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Kanpur News: महिलाओं ने शराब के खिलाफ गांव में घूम-घूम कर की नारेबाजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: जगदीशपुर गांव की परचंदाबाबा सहायता समूह की महिलाओं ने शराब बिक्री के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय से पैदल मार्च करते हुए नारे लगाए कि 'दारू नहीं बिकेगी' और गांव को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। महिलाओं ने कहा कि शराब की बिक्री पर रोक लगने से उनके बच्चों को अच्छी परवरिश मिल सकेगी।

Kanpur News: महिलाओं ने शराब के खिलाफ गांव में घूम-घूम कर की नारेबाजी

Kanpur News: पुखरायां, संवाददाता। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के जगदीशपुर गांव की परचंदाबाबा सहायता समूह की महिलाओं ने शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान में गांव के प्राथमिक विद्यालय से पैदल मार्च कर विरोध किया।जगदीशपुर गांव की परचंदाबाबा सहायता समूह की महिलाओं ने शुक्रवार को गांव के प्राथमिक विद्यालय से पैदल मार्च किया और नारे लगाते हुए गांव में दारू नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी नहीं बिकेगी। नशा मुक्त गांव बनाएगें मिलकर कदम बढ़ाएगें। गांव ने यह ठाना है शराब बंद कराना है आदि नारे लगाती व हाथों में तरह-तरह के शराब के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्ती लिए सुशीला देवी, शांति देवी, जयदेवी, कमला देवी, राजदुलारी, रामदेवी, राम बेटी, पूनम, सीमा, मुन्नी देवी, विनीता, रेश्मा देवी, रीना देवी, रजनी देवी, माया देवी, शयामकली आदि मौजूद रही।

कहाकि अगर शराब की बिक्री पर रोक लग जाए तो उनको व उनके बच्चे अच्छी परवरिश पा सकेगें।

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