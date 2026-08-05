Kanpur News: नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से तीन लाख की ठगी
Kanpur News: कल्याणपुर की प्रियंका गुप्ता ने नौकरी दिलाने के नाम पर सुशील कुमार पाण्डेय द्वारा तीन लाख रुपये ठगने का मामला पनकी थाने में दर्ज कराया है। दो साल बीत जाने के बावजूद न तो नौकरी मिली और न ही पैसे लौटाए गए। आरोपित अब रकम लौटाने से टालमटोल कर रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Kanpur News: कल्याणपुर। पनकी की एक महिला ने नौकरी दिलाने के नाम पर तीन लाख रुपये हड़पने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पनकी के गंगागंज निवासी प्रियंका गुप्ता ने बताया कि आवास विकास निवासी सुशील कुमार पाण्डेय ने उन्हें नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे तीन लाख रुपये ले लिए। दो साल बीत जाने पर भी आरोपित न तो नौकरी दिला पाया और न ही रकम वापस की। रकम मांगने पर आरोपित टालमटोल करने लगा। जिस पर पीड़िता ने पनकी थाने में आरोपित के खिलाफ तहरीर दी। पनकी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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