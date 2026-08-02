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Kanpur News: महिला ने फंदे पर लटककर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: नर्वल के पाली खुर्द निवासी मजदूर ओमप्रकाश की 24 वर्षीय पत्नी साधना ने रविवार शाम को फंदे पर लटक कर जान दे दी।

Kanpur News: महिला ने फंदे पर लटककर दी जान

Kanpur News: सरसौल। नर्वल के पाली खुर्द निवासी मजदूर ओमप्रकाश की 24 वर्षीय पत्नी साधना ने रविवार शाम को फंदे पर लटक कर जान दे दी। पति के घर लौटने पर घटना की जानकारी हुई। थाना प्रभारी नर्वल अनिल कुमार सिंह ने बताया दंपति के बीच अक्सर विवाद होता था। साधना का मायका रूमा में है। चार साल पहले शादी हुई थी। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।

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