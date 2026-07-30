Kanpur News: सरिया लगाकर नलकूप लाइन बाधित करने वाली महिला पर मुकदमा
Kanpur News: थाना रुरा क्षेत्र के महाराजपुर गांव में एक महिला के खिलाफ विद्युत विभाग के कार्य में बाधा डालने के आरोप में जेई ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि महिला ने अपनी मकान के पिलर को एचटी लाइन के ऊपर रखकर जनित खतरों के कारण विद्युत आपूर्ति रोक दी है। इससे किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है।
Kanpur News: रूरा। थाना रुरा क्षेत्र के महाराजपुर गांव में एक महिला ने विद्युत विभाग के सरकारी कार्य में बाधा डालने और एचटी लाइन को बाधित करने के आरोप में जेई ने महिला पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। बनीपारा विद्युत उपकेंद्र में तैयात जेई राजकुमार ने तहरीर देकर बताया कि थाना क्षेत्र के महाराजपुर निवासी भूरी देवी पत्नी खुशी मोहम्मद ने एचटी लाइन के ठीक नीचे अपना मकान बना रखा है। आरोप है कि उन्होंने अपने मकान के पिलर की लोहे की सरिया को एचटी की चालू लाइन के ऊपर रख दिया है। इस कारण सुरक्षा कारणों से एचटी लाइन को चालू नहीं किया जा पा रहा है।
विद्युत विभाग के लाइनमैन शिवसिंह,रोहित, जयवीर आदि और स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सरिया हटाने का प्रयास करने पर आरोपी पक्ष ने अभद्रता और गाली-गलौज की। आरोप है कि महिला व उसके परिजनों ने दबंगई दिखाते हुए सरिया हटाने से साफ इंकार कर दिया और कहा कि लाइन चालू नहीं होने देंगे। एचटी लाइन चालू नहीं होने से क्षेत्र के निजी नलकूप ठप पड़े हैं। इस वजह से दर्जनों गांवों के सैकड़ों किसान अपनी फसलों, विशेषकर धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। जेई ने तहरीर देकर महिला पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कार्यवाही शुरू की है।
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