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Kanpur News: भाई-बहन से मारपीट, भाजपा नेता समेत चार पर रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर के बाबूपुरवा में एक महिला ने नाली के गंदे पानी का विरोध किया, जिसके बाद भाजपा नेता और उनके परिजनों ने महिला और उसके भाई के साथ मारपीट की। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, और मामले की जांच शुरू हो गई है।

Kanpur News: भाई-बहन से मारपीट, भाजपा नेता समेत चार पर रिपोर्ट

Kanpur News: कानपुर, दक्षिण संवाददाता। बाबूपुरवा में नाली का गंदा पानी घर की ओर बहाने का विरोध महिला को भारी पड़ गया। भाजपा नेता, उसके भाई व भांजे ने महिला व उसके भाई से गाली-गलौज कर मारपीट की। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। बाबूपुरवा की रहने वाली वंदना की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार रात वह दवा लेने के लिए घर से निकली थीं। इस दौरान देखा कि क्षेत्रीय अंकित सोनकर सरकारी बोरिंग के पास से नाली का गंदा पानी घर की ओर बहा रहा है। विरोध करने पर गाली-गलौज की, फिर शोर सुन आए भाई शिवा सोनकर ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो अंकित ने मारपीट शुरू कर दी।

आरोप है कि कुछ देर बाद भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष गोविंद सोनकर उर्फ आशीष सोनकर, उनका भाई गौतम सुनकर और भांजा प्रिंस भी वहां पहुंच गए और सभी ने मिलकर वंदना व उनके भाई के साथ मारपीट की। बाबूपुरवा थाना प्रभारी नीरज ओझा ने बताया कि महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की रही है।

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