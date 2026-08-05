Kanpur News: देवर ने की थी महिला के घर में चोरी, हुआ चालान

Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। गजनेर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गोगूमऊ में रहने वाली विधवा महिला के घर में सेंध लगाकर उसके देवर ने ही चोरी की थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लिया। इसके बाद उसका चालान कर दिया गया। जबकि उसके दो साथियों की तलाश की जा रही है। रसूलपुर गोगूमऊ गांव की रहने वाली विधवा बबली केघर में शनिवार रात में पीछे की दीवार में सेंध लगाकर कमरे में रखे बक्सों के ताला तोड़कर लाखों कीमत के सोने चांदी के आभूषण, नगदी व कीमती समान चोरी कर लिया था। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने छानबीन करने के बाद पुलिस ने उसके पारिवारिक देवर प्रदीप उर्फ छोटू पुत्र पप्पू उर्फ करणलाल को गिरफ्तार कर लिया।