Kanpur News: बदली, बौछारों, ठंडी हवाओं ने दी गर्मी से राहत

Kanpur News: कानपुर में बदली और बौछारों के बीच ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार रहा, लेकिन शाम को उमस बढ़ गई। मौसम विभाग ने बताया कि 27 जुलाई के बाद मानसून लौटने की संभावना है। तापमान में हल्की गिरावट आई है, लेकिन उमस कम रहने की उम्मीद है।

Kanpur News: कानपुर। बदली और बौछारों के बीच चली तेज ठंडी हवाओं से दिन का मौसम खुशगवार हो गया लेकिन शाम को फिर उमस शुरू हो गई। बंगाल की खाड़ी के कम दबाव के क्षेत्र से प्रदेश के दक्षिणी जनपदों में बादलों की आवाजाही जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल हल्की या मध्यम बारिश की कोई संभावना नहीं है। 27 जुलाई के बाद मानसून की वापसी हो सकती है। शहर में 300 मिमी से अधिक बारिश के बाद गुरुवार को भी मौसम सामान्य रहा। मध्य प्रदेश की ओर से आए बादलों के टुकड़ों ने धूप में तेजी नहीं लाने दी। परिणाम स्वरूप दोपहर बाद तक घने बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। शहर के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई पर कुछ इलाकों में फुहारों के साथ तेज हवाएं चलती रहीं。

मौसम का हाल गुरुवार को मौसम बेहद सामान्य रहा। अपेक्षा के विपरीत उमस भरी गर्मी कम रही। माना जा रहा था कि तापमान बढ़ा तो नमी की मात्रा अधिक होने के कारण उमस बढ़ सकती है। पूर्वी हवाएं लगातार चलते रहने से नमी का प्रतिशत बढ़ गया। अधिकतम नमी 85 और न्यूनतम 76 प्रतिशत रहा। लेकिन, तापमान में कमी से उमस नहीं बढ़ी।

तापमान की स्थिति अधिकतम तापमान 32.4 से 32.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। न्यूनतम पारा 25 से बढ़कर 26 डिग्री सेल्सियस हो गया। हवा की रफ्तार दिन में 35-40 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई। पूर्वी हवाओं के कारण लोगों को इसमें सुखद अहसास हुआ। तेज हवाएं देर शाम तक चलती रहीं। कानपुर के आसपास भी टुकड़ों वाले बादलों से बौछारें पड़ती रहीं।

मानसून की सक्रियता चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल मानसून सक्रिय नहीं है। 27 जुलाई से 30 जुलाई तक सक्रिय रहने की संभावना है। इससे पहले छिटपुट बारिश हो सकती है। तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव रहेगा। देश के अन्य हिस्सों में मानसून सक्रिय है।