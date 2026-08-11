Kanpur News: जूही में आ रहे काले बदबूदार सीवरयुक्त पानी से हाहाकार

Kanpur News: कानपुर में जूही सहित 18 मोहल्लों में प्रदूषित जलापूर्ति से करीब 10,000 लोगों की समस्या बढ़ गई है। लोग पानी खरीदने को मजबूर हैं और नलों से काला पानी आ रहा है। वार्ड-14 की पार्षद ने इसी समस्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। जलकल ने टैंकर भेजे, पर भीड़ में पानी पांच मिनट में ही खत्म हो गया।

Kanpur News: कानपुर। जूही सहित द​क्षिण के करीब 18 मोहल्लों में प्रदूषित जलापूर्ति का खामियाजा इलाके के करीब दस हजार की आबादी को उठाना पड़ रहा है। अधिकतर आबादी पानी खरीदकर पीने को मजबूर है। हालत यह है कि जलकल ने वि​भिन्न मोहल्लों में मंगलवार को चार पानी के टैंकर भेजे गए। टैंकर देखते ही भीड़ उन पर टूट पड़ी। घरों के बच्चों से लेकर महिलाएं पानी के लिए बाल्टी, टंकी, पिपिया लेकर दौड़े तो कुछ युवक रिक्शा लेकर पीपों में पानी भरा और उसे 10 से 20 रुपये में बेचने लगे। मात्र पांच मिनट में ही टैंकर खाली हो गए। यहां नलों से काले व दू​षित पानी की आपूर्ति हो रही है। मोहल्ले के रामश्याम गुप्त, काजू बेरिया, शिवा धानुक ने बताया कि प्रदूषित जलापूर्ति की वजह से दाल पकती नहीं है तो 20 रुपये में पानी खरीदना पड़ रहा है। नलों से काला सीवरयुक्त पानी आ रहा है। मजबूरी में बाहर से पानी खरीदकर लाना पड़ता है। पानी का एक गैलन बीस रुपये का मिलता है और कुछ घरों में तो दिनभर में 15 से 20 गैलन लग तक पानी लगता है। कुछ परिवार दो से चार गैलन सिर्फ पीने के लिए ही पानी खरीदते हैं, बाकी घरेलू कार्य के लिए इसी दू​षित पानी का उपयोग करना पड़ता है। मंगलवार को जलकल जोन-3 से चार टैंकर जूही, संत रविदास नगर, बाथम का अड्डा, राखी मंडी में भेजे गए तो पानी के लिए भीड़ टूट पड़ी। मात्र पांच मिनट में ही टैंकर खाली हो गए.

प्रदर्शन फिर भी काले पानी की सप्लाई जारी कानपुर। जूही के करीब 18 मोहल्लों में पिछले एक साल से लगातार काले व प्रदूषित जलापूर्ति हो रही है। कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। दूषित पानी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। प्रभावित इलाकों की करीब 10 हजार की आबादी लंबे समय से गंदा पानी पीने को विवश है। इसके विरोध में सोमवार को वार्ड-14 किदवई नगर सब्जी मंडी की पार्षद शालू सुनील कनौजिया ने महिलाओं के साथ बोतल में नालों से आने वाला काला पानी भरकर गड्ढे में उतर कर प्रदर्शन किया था.

जूही के संत रविदास नगर, बाथम का अड्डा, राखी मंडी, विनोबानगर, बारादेवी, लक्ष्मणपुरवा, बारोदवी चौराहा से जूही डिपो की दोनों तरफ की बस्तियां, जूही बंबुरिया, तुला राम का हाता सहित 18 मोहल्ले। इसके अलावा, हरिजन कॉलोनी, धोबी तालाब, तुलाराम हाता के कुछ इलाकों में तो पानी आ ही नहीं रहा है.

क्षेत्रीय पार्षद ने बताया कि क्षेत्र में पेयजल की इश तरह किल्लत है कि लोग दूर से पानी लाकर काम चला रहे हैं। जलकल के टैंकर मंगाए तो पानी के लिए हाहाकार और लूट मच गई। जलकल की टीम ने मंगलवार को खोदाई भी की लेकिन लीकेज लाइन नहीं मिला। अब बुधवार को फिर खोदाई करा चेक कराएंगे कि पाइप लाइन कहां लीकेज है.

कंपनीबाग चौराहा पर पाइप लाइन टूटने से छह दिन से बैराज प्लांट बंद था, लोग जब पानी की टोटी खोलते हैं तो नीचे की गंदगी आ रही थी। अब प्लांट चालू हो गया है, टंकी में पानी भर रहा है और बुधवार से शुद्ध पानी की आपूर्ति होने लगेगी। यहां के निवासी बोरिंग कराना चाहते है लेकिन क्रोमियम आने की वजह से यह संभव नहीं है.

सचिन सिंह यादव-अधिशासी अभियंता जलकल, जोन-3