Kanpur News: तीस साल बाद भी नहीं बन सकी सीधी सड़क

Kanpur News: रसूलाबाद, संवाददाता। विकास के चाहे जितने दावे किए जा रहे हों, लेकिन हीकेपुर के लिए कोई सीधी सड़क आज तक नहीं बन सकी है। तीस साल पहले तत्कालीन सांसद श्याम बिहारी मिश्र ने पहाड़ीपुर से गांव तक खड़ंजा बनवा दिया था। उसी से लोग आवागमन कर रहे हैं। किसी तरह गिरते-गिराते क्षतिग्रस्त खड़ंजे से ही आवागमन करना पड़ता है। कानपुर देहात जिले के रसूलाबाद कानपुर रोड से तीन किलोमीटर दूर हीकेपुर गांव बसा हुआ है। पहाड़ीपुर से गांव के लिए रास्ता बना हुआ है। ग्रामीणों को आवागमन में खासी दिक्कत होती थी, लिहाजा वर्ष 2000 से पहले तत्कालीन सांसद श्याम बिहारी मिश्र से समस्या बताई गई तो उन्होंने निधि से खड़ंजा बनवा दिया।

खड़ंजा बनने से लोगों को आवागमन में राहत मिल गई, लेकिन समय गुजरने के बाद रास्ता बदहाल हो गया। दोबारा सड़क निर्माण के लिए जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। गांव निवासी नवीन दुबे, रोहित तिवारी, अमित चतुर्वेदी, समोद मिश्र, सुभाष यादव, नाथूराम, ओमनारायण तिवारी आदि ने बताया कि गांव से बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी। इसकी जानकारी पर सांसद ने खड़ंजा का निर्माण कराया था। तीस साल से अधिक समय गुजरने के बाद खड़ंजा चलने लायक नहीं बचा है। इस रास्ते से बाइक सवार मशक्कत के बाद सफर तय कर लेते हैं, लेकिन चौपहिया वाहन किसी भी हालत में नहीं निकल पाते हैं। इमरजेंसी में लोग तीन किलोमीटर दूर असालतगंज जाते हैं। उसके बाद सात किलोमीटर वापस रसूलाबाद आते हैं। इस प्रकार दस किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है] जबकि सीधे पहाड़ीपुर तक सड़क बनने से बीस मिनट में अस्पताल व बाजार आसानी से पहुंचा जा सकता है। हम लोगों ने चुनाव के समय आने वाले नेताओं से फरियाद लगाई। वर्ष 2017 में प्रदेश में आई भाजपा सरकार से उम्मीद लगी थी, लेकिन विधायक से मांग की जाती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव से मरीजों को कानपुर ले जाना भी कठिन है। इसके अलावा किसान उपज बेचने बाजार में नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें औने-पौने दामों में गांव में ही अनाज बिक्री करना पड़ रहा है। बच्चों को शिक्षण व्यवस्था भी चौपट हो रही है। हम लोगों ने हर जगह सड़क निर्माण कराने की मांग लेकर दौड़ लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीण सड़क न होने से आवागमन के लिए परेशान हो रहे हैं।