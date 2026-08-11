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Kanpur News: ट्रॉफी संग विधानसभा पहुंचे छह टीमों के कप्तान

By Abhishek Singh
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन की शुरुआत से तीन दिन पहले, गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर और सभी टीमों के कप्तान ट्रॉफी के साथ विधानसभा पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समझाया कि यह लीग राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।

Kanpur News: ट्रॉफी संग विधानसभा पहुंचे छह टीमों के कप्तान

Kanpur News: कानपुर। यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन के आगाज से तीन दिन पहले मंगलवार को यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर और सभी छह टीमों के कप्तान लीग की ट्रॉफी के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से शिष्टाचार भेंट करने के साथ सभी विधायक व मंत्रियों को आमंत्रित किया। सतीश महाना ने डॉ. संजय कपूर के साथ सभी कप्तानों को बधाई दी। कहा, यह लीग उत्तर प्रदेश का उत्सव है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि यह लीग प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और अनुभवी खिलाड़ियों से सीखने का महत्वपूर्ण मंच दे रही है।

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डॉ. संजय कपूर ने कहा कि लीग को लेकर दर्शकों में उत्साह है। इस सीजन भी लीग नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर देगी और प्रदेश में क्रिकेट को और मजबूती मिलेगी। विधानसभा पहुंचने वालों में गौर गोरखपुर लायंस के कप्तान आर्यन जुयाल, कानपुर सुपरस्टार्स के कप्तान समीर रिजवी, लखनऊ फाल्कंस के कप्तान भुवनेश्वर कुमार, काशी रुद्रास के कप्तान करन शर्मा, नोएडा किंग्स के कप्तान माधव कौशिक मौजूद रहे। वहीं, मेरठ मेवरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह की गैरमौजूदगी में स्वास्तिक चिकारा ने टीम का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के सदस्य संजीव कुमार सिंह भी मौजूद रहे।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण (आईनेक्स्ट) जैसे प्रमुख अखबार से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2016 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े और प्रिंट मीडिया में मजबूत पकड़ बनाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2010 से 2016 तक खेल, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, रेलवे समेत पूरे परिवहन आदि से जुड़ी कवरेज से बड़ा नाम बनाया। 2016 से हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में उच्च, कृषि व तकनीकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग

B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।


शिक्षा और खेल विजन

शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार

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