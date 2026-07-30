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Kanpur News: उद्घाटन समारोह में जैस्मीन संग शंकर महादेवन बांधेंगे समां

By Abhishek Singh
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: यूपी टी-20 लीग का चौथा सीजन 14 अगस्त से शुरू होगा। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड गायक जैस्मीन सैंडलस और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। काशी रुद्रास टीम तीसरे खिताब के लिए तैयारी कर रही है। टीम का 11 दिवसीय कैम्प कानपुर में आयोजित किया जाएगा।

Kanpur News: उद्घाटन समारोह में जैस्मीन संग शंकर महादेवन बांधेंगे समां

Kanpur News: कानपुर। यूपी टी-20 लीग का चौथे सीजन 14 अगस्त से शुरू हो रहा है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम और कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में होने वाले लीग के उद्घाटन समारोह में धुरंधर फेम जैस्मीन सैंडलस और शंकर महादेवन समां बांधेंगे। उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने के लिए आतिशबाजी के साथ ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। समारोह में दोनों गायक बॉलीवुड फिल्मों के गीतों के अलावा देशभक्ति गीतों से माहौल को देशभक्तिमय करने के साथ सभी दर्शकों को झूमने पर मजबूर करेंगे। यूपी टी-20 लीग के दो सीजन का चैम्पियन ट्रॉफी जीतने वाली काशी रुद्रास अपने तीसरे खिताब के लिए तैयारी में जुट गई है।

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कानपुर के जेके घराने की टीम काशी रुद्रास का 11 दिवसीय कैम्प का आयोजन एक अगस्त से कानपुर स्थित अपने घरेलू मैदान टाटमिल स्थित लोको क्रिकेट स्टेडियम में लगाया जाएगा।यूपी टी-20 लीग का पहला सीजन कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में खेला गया था। इसमें कानपुर घराने की काशी रुद्रास टीम चैम्पियन बनी थी। इसके बाद दूसरा व तीसरा सीजन लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुआ। इसमें एक बार काशी रुद्रास ने बाजी मारी। ऐसे में काशी रुद्रास की टीम अपने तीसरे ​खिताब के लिए तैयारी शुरू कर रही है। टीम के एक प्रतिनि​धि ने बताया कि 11 दिवसीय कैम्प में मिनी ऑक्शन से आए ​खिलाड़ियों के साथ ही अन्य ​खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मुख्य कोच ध्रुव सिंह, बल्लेबाजी व गेंदबाजी कोच उबैद कमाल, फी​ल्डिंग कोच जावेद अनवर की देखरेख में पूरी टीम खेल के हर विभाग में बेहतर काम करेगी। काशी रुद्रास की टीम को बल्लेबाजी में अ​भिषेक गोस्वामी, करन शर्मा, वैभव चौधरी, उपेंद्र यादव, साहब युवराज सिंह से पिछले सत्र की तरह इस बार भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। वहीं, गेंदबाजी में अटल बिहारी बाजपेयी, मो. शारिम, विजय यादव, रिषभ राजपूत अहम भूमिका निभाएंगे।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण (आईनेक्स्ट) जैसे प्रमुख अखबार से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2016 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े और प्रिंट मीडिया में मजबूत पकड़ बनाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2010 से 2016 तक खेल, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, रेलवे समेत पूरे परिवहन आदि से जुड़ी कवरेज से बड़ा नाम बनाया। 2016 से हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में उच्च, कृषि व तकनीकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग

B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।


शिक्षा और खेल विजन

शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार

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